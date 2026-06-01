CINE CATAMARQUEÑO EN CABA

Se estrenó en el Cine Gaumont el cortometraje Watukuy, de Agustín Lagos, una producción audiovisual catamarqueña realizada en el marco del concurso Historias Breves del INCAA con el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El corto continuará en cartel hasta este miércoles 3 de junio en esta emblemática sala de proyección.

La producción está dirigida y escrita por Agustín Lagos y producida por Mariel Bomczuk. Watakuy fue filmado en la localidad de Palo Blanco, departamento de Fiambalá, con la participación de un elenco y equipo técnico conformado principalmente por artistas y técnicos catamarqueños.

El cortometraje narra una historia de soledad y coraje que tiene como protagonista a Rocío Quispe, interpretada por Pamela Yamila Benicio, una joven que debe quedarse sola a cuidar los animales en el aislado puesto familiar en el cerro, mientras el resto de su familia viaja al pueblo para vender lana.

Es la primera vez que Rocío queda completamente sola, y aunque intenta mantenerse ocupada en sus tareas cotidianas, la soledad y el miedo comienzan a acecharla. Una fuerte tormenta eléctrica y la llegada de un hombre desconocido en busca de refugio pondrán a prueba su valentía. En ese encuentro, Rocío deberá descubrir si el visitante representa una amenaza o si sus propios temores son los verdaderos enemigos.