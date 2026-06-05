Con la incorporación de 500 nuevas cámaras de seguridad pública, la Capital catamarqueña pasará a tener una de las mayores redes de videovigilancia de la región.

Una vez completada la implementación, que se prevé dure seis meses y se realice por etapas en los distintos puntos de la ciudad, Catamarca alcanzará una capacidad de 1.000 cámaras integradas al SAE 911, posicionándose entre las jurisdicciones con mayor densidad de videovigilancia por habitante del norte argentino.

De acuerdo con los datos oficiales, la ciudad Capital contará con aproximadamente una cámara cada 187 habitantes, una cifra ampliamente superior a la registrada en otras ciudades de la región. A modo comparativo, el Gran San Miguel de Tucumán posee una cámara cada 974 habitantes; el Gran Salta, una cada 670 habitantes; y el Gran San Juan, una cada 922 habitantes.

Control estatal y gestión eficiente

Las autoridades remarcaron que la supervisión técnica y el control operativo continuarán bajo la órbita del Estado provincial a través de los equipos especializados del SAE 911 y la Secretaría de Seguridad.

En ese sentido, aclararon que la información captada por las cámaras seguirá siendo administrada y resguardada por el Estado, bajo los protocolos y normativas vigentes. Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de tecnología no reemplaza la labor policial, pero sí multiplica la capacidad de prevención y respuesta del sistema de seguridad.

“Estamos incorporando tecnología de última generación mediante un esquema moderno de leasing tecnológico, que nos permite ampliar la capacidad de monitoreo, garantizar el mantenimiento permanente del sistema y seguir fortaleciendo la seguridad de los catamarqueños con una administración responsable de los recursos públicos”, señalaron desde la cartera de Seguridad.