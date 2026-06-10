En una apuesta por el fortalecimiento de las políticas públicas basadas en evidencia, la Comisión Provincial de Seguimiento y Coordinación Demográfica de Catamarca participó del Foro Interdisciplinario “Futuro Demográfico con Derechos y Equidad”. El encuentro se consolidó como un espacio de vanguardia para el debate y la construcción colectiva entre el ámbito académico, científico y la gestión pública en la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA).

La representación institucional de la Comisión estuvo encabezada por el secretario de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, quien asistió acompañado por referentes de las diversas subcomisiones técnicas que integran este espacio de planificación estratégica.

La jornada destacó por su carácter interdisciplinario, contando con la intervención de la Dra. Fernanda Lagoria, secretaria de Salud del municipio capitalino y referente de la Subcomisión de Sistema Sanitario, Salud y Bienestar Social. Asimismo, se sumaron representantes de las subcomisiones de Dinámicas sociológicas y culturales y de cuidado intergeneracional, aportando una visión integral a la complejidad de los fenómenos poblacionales actuales.

El Foro facilitó un diálogo profundo sobre la transición demográfica y el enfoque de derechos, jerarquizado por la presencia de la Lic. Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA Argentina, y expertos del IRES-CONICET-UNCA. A través de mesas de trabajo especializadas en Género y Derechos Reproductivos, Educación, Adultos Mayores y Jóvenes, se definieron lineamientos críticos para la futura agenda de políticas públicas de la provincia.

Durante la sesión inicial, se hizo especial hincapié en la necesidad de que los gobiernos locales asuman un rol protagónico en la temática demográfica. En este sentido, se concluyó que la participación de los municipios es el eslabón fundamental para transformar los datos estadísticos en soluciones territoriales concretas, garantizando que el diseño de las políticas públicas impacte de manera equitativa en la ciudadanía.

El secretario Leandro Quiroga Barros agradeció a las instituciones organizadoras —la Facultad de Humanidades (UNCA), el IRES-CONICET y el IIED— por la convocatoria. Asimismo, el funcionario reafirmó el compromiso de la Comisión con la actualización de sus ejes de gestión:

“Los contenidos y conclusiones generados en este foro se incorporarán de manera inmediata a la agenda de trabajo de la Comisión Provincial. Nuestro objetivo es fortalecer la producción de información técnica de calidad que sirva como insumo para la toma de decisiones, promoviendo una Catamarca con un desarrollo poblacional justo, inclusivo y con perspectiva de futuro”, enfatizó Quiroga Barros.