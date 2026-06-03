El presidente del bloque oficialista, Juan Carlos Ledesma, salió con dureza al cruce del diputado Javier Galán y le pidió que solicite su propio desafuero para ponerse a disposición de la Justicia en el marco de la investigación que enfrenta.
«Si no tiene nada que ocultar, que renuncie a sus fueros y se someta al proceso como cualquier ciudadano», sostuvo el legislador.
Ledesma respaldó además el accionar de la presidenta de la Cámara, Paola Fedeli, y cuestionó la postura pública adoptada por Galán, al considerar que intenta trasladar la discusión hacia una supuesta persecución política en lugar de enfocarse en las graves denuncias que están siendo investigadas.
El referente peronista remarcó que la causa debe avanzar sin privilegios y que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades.
Mientras la polémica crece en el ámbito político, el caso sigue generando repercusiones dentro y fuera de la Legislatura provincial.