El Ministerio de Salud de la provincia, conjuntamente con la Vicegobernación, llevará a cabo un operativo del Programa Lleguemos al Barrio con el fin de continuar trabajando en el fortalecimiento de la prevención y promoción de salud.

En esta oportunidad el operativo se realizará el sábado 6 de junio, de 14 a 18 horas en el CIF 2 de la Ribera del Valle, cito en Villa Eumelia y Monte Cristo.

Durante la jornada se brindará atención de médico clínico, nutrición, odontología, obstetricia, enfermería. Además participarán el móvil del vacunatorio y veterinaria. Asimismo desde la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS y Hepatitis Virales realizaran testeos rápidos de VIH y sífilis.

También se ofrecerá asesoramiento sobre prevención de cáncer y requisitos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad.

Cabe mencionar que participarán diferentes Programas de Salud con el fin de asesorar a quienes visiten el operativo.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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