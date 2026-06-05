El Ministerio de Salud de la provincia, conjuntamente con la Vicegobernación, llevará a cabo un operativo del Programa Lleguemos al Barrio con el fin de continuar trabajando en el fortalecimiento de la prevención y promoción de salud.

En esta oportunidad el operativo se realizará el sábado 6 de junio, de 14 a 18 horas en el CIF 2 de la Ribera del Valle, cito en Villa Eumelia y Monte Cristo.

Durante la jornada se brindará atención de médico clínico, nutrición, odontología, obstetricia, enfermería. Además participarán el móvil del vacunatorio y veterinaria. Asimismo desde la Dirección de Respuesta Integral al VIH, ITS y Hepatitis Virales realizaran testeos rápidos de VIH y sífilis.

También se ofrecerá asesoramiento sobre prevención de cáncer y requisitos para el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad.

Cabe mencionar que participarán diferentes Programas de Salud con el fin de asesorar a quienes visiten el operativo.