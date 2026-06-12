Los días 1 al 3 y 8 al 10 de junio, se realizó el sexto encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) de este año, en esta oportunidad en las aulas para la Catequesis de la parroquia San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital.

Seis parejas de novios integraron este grupo que se preparó para recibir el Sacramento del Matrimonio.

Estuvieron acompañados por el párroco, padre Julio Ávalos.

Esta propuesta es organizada todos los meses por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.

El próximo encuentro se realizará los días 4 y 5 de julio, en la sede parroquial de Santa Rosa de Lima, ubicada en la intersección de avenida Virgen del Valle y calle Rojas, ciudad capital.