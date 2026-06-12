Los días 1 al 3 y 8 al 10 de junio, se realizó el sexto encuentro de la Catequesis de Inmediata Preparación al Matrimonio (IPM) de este año, en esta oportunidad en las aulas para la Catequesis de la parroquia San José Obrero, en el barrio La Tablada de Capital.
Seis parejas de novios integraron este grupo que se preparó para recibir el Sacramento del Matrimonio.
Estuvieron acompañados por el párroco, padre Julio Ávalos.
Esta propuesta es organizada todos los meses por la Pastoral Familiar y el Movimiento Familiar Cristiano.
El próximo encuentro se realizará los días 4 y 5 de julio, en la sede parroquial de Santa Rosa de Lima, ubicada en la intersección de avenida Virgen del Valle y calle Rojas, ciudad capital.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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