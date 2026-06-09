La Ministra de Salud, Johana Carrizo, estuvo presente en el lanzamiento del Proyecto de Teleconsulta Nutricional dirigido a personas con obesidad, que tiene como objetivo acercar y hacer más accesible el tratamiento nutricional a las personas con obesidad o comorbilidades asociadas a la obesidad.

Al respecto, la referente del Programa, Patricia Perricone, explicó que “desde el Programa queremos llegar a quienes no cuentan con obra social, a quienes están dentro del sistema de salud provincial y que se encuentran en zonas de difícil acceso a los centros de salud”.

En este sentido, Perricone agregó que “es fundamental la historia clínica digital como recurso para brindar ese tratamiento, para lo cual lo único que necesita la persona es tener conectividad”.

En cuanto a la solicitud de turnos indicó que “se realiza a través de un número telefónico y un mail, donde cualquier persona que tiene un problema vinculado a la obesidad puede gestionar el turno”; asimismo, continuó, “desde el Programa se va a priorizar a aquellas personas que no puedan movilizarse de sus domicilios, que no cuenten con obra social y con más comorbilidades asociadas a la obesidad”.