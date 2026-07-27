La ampliación de la red cloacal en Valle Viejo continúa avanzando con nuevos frentes de intervención en el barrio Nueva Ilusión, ubicado en la localidad de Santa Rosa, donde durante los próximos días se ejecutarán trabajos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria y ampliar el acceso a un servicio esencial para los vecinos.

En esta etapa, las tareas se desarrollarán en dos frentes de obra. El primero comprenderá el sector ubicado al sur del barrio Nueva Ilusión, sobre calle Profesor Henry R. Saint Cair y José Espeche, además de las arterias ubicadas al oeste de esta última. En tanto, un segundo equipo avanzará en el sector sur de Nueva Ilusión, también al oeste de calle José Espeche, dando continuidad al tendido de la red.

Los trabajos contemplan la instalación de cañerías de 160 milímetros y la construcción de bocas de registro, elementos indispensables para el correcto funcionamiento del sistema cloacal. De manera complementaria, se realizarán tareas de bacheo de asfalto y llenado de tapas de hormigón en distintos puntos intervenidos.

Las labores se desarrollarán en el horario de invierno, de 7:30 a 19:30, exclusivamente en los sectores donde se encuentren activos los frentes de obra. Fuera de esa franja horaria, la circulación vehicular podrá realizarse con normalidad.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal afectado a la obra, a fin de garantizar la seguridad y permitir el normal desarrollo de los trabajos.

Asimismo, se informó que quienes deseen realizar consultas, reclamos o reportar inconvenientes vinculados con la ejecución de la obra podrán comunicarse al 3813-011124, línea habilitada para brindar asistencia y recibir los planteos de los vecinos.