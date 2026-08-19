Paclín continúa fortaleciendo el deporte a través de la capacitación y la formación.

Se llevó adelante una importante jornada de capacitación sobre las nuevas Reglas de Juego FIFA 2026, destinada a dirigentes, delegados y árbitros de Paclín.

La actividad contó con la destacada presencia de Federico Cano, árbitro de AFA, quien compartió sus conocimientos, experiencia y trayectoria dentro del arbitraje nacional, abordando las principales modificaciones y criterios de aplicación de las reglas de juego.

Cano cuenta con experiencia como árbitro asistente en la Primera División del fútbol argentino, participando en encuentros de primer nivel y formando parte de ternas arbitrales en partidos de equipos como Boca Juniors, River Plate y otros importantes clubes del país.

Durante la capacitación, los participantes pudieron realizar consultas, intercambiar experiencias y profundizar sus conocimientos sobre las nuevas disposiciones, en una jornada enriquecedora para el crecimiento del fútbol local.

Desde el área de Deportes se agradeció especialmente la predisposición de Federico Cano por acercarse a Paclín y poner su experiencia y conocimientos al servicio de nuestra comunidad deportiva.

Seguimos generando espacios de capacitación, encuentro y aprendizaje, convencidos de que la formación es fundamental para continuar fortaleciendo y haciendo crecer el deporte en todo Paclín.