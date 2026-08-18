El encuentro fue para analizar alternativas frente al mayor consumo de energía que enfrentan las provincias de la región durante los meses de altas temperaturas.

El Gobierno nacional recibió este martes en el Ministerio de Economía a gobernadores y equipos técnicos del Norte Grande para analizar alternativas frente al mayor consumo de energía que enfrentan las provincias de la región durante los meses de altas temperaturas.

El encuentro, que había sido acordado la semana pasada en Posadas, sirvió para poner en marcha una mesa de trabajo específica sobre la situación energética de las denominadas zonas cálidas.

La reunión estuvo encabezada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti. Del encuentro participan los gobernadores de Catamarca, Salta, Chaco y Jujuy.

El eje de la discusión estuvo puesto en una problemática que los mandatarios del norte vienen planteando desde hace tiempo: el impacto que tienen las altas temperaturas sobre el consumo eléctrico de los hogares y, en consecuencia, sobre las facturas de luz.

En buena parte de la región, las temperaturas extremas durante el verano obligan a utilizar durante más horas equipos de refrigeración, lo que genera un nivel de demanda energética sensiblemente mayor.

La conformación de esta mesa había sido acordada la semana pasada en Posadas, durante una nueva reunión del Consejo Regional del Norte Grande. Allí, los gobernadores habían llevado al centro de la agenda la situación de las denominadas zonas cálidas y reclamaron una respuesta específica por parte de la Nación.

El planteo de las provincias se produce en paralelo al debate legislativo por la modificación del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que permanece pendiente de tratamiento en el Senado. El proyecto contempla cambios en el esquema de beneficios para usuarios residenciales de determinadas regiones del país y abrió una discusión política y fiscal sobre el alcance que deberían tener los subsidios energéticos.

En ese contexto, los gobernadores del Norte Grande buscan que las particularidades climáticas de sus provincias también sean contempladas dentro de las políticas nacionales.

El Gobierno, en tanto, evitó anticipar una solución concreta y optó por avanzar primero en el análisis técnico de las alternativas. La intención oficial es evaluar el impacto de cada propuesta sobre las cuentas públicas y sobre el funcionamiento general del sistema energético antes de definir un mecanismo.

La reunión también se inscribe en el diálogo que la administración de Javier Milei viene intentando sostener con los gobernadores, en un momento en el que el Gobierno necesita apoyo de las provincias para avanzar con su agenda legislativa.

Para el Norte Grande, la cuestión energética se convirtió en uno de los principales reclamos regionales. Las provincias sostienen que no se trata solamente de una discusión sobre tarifas, sino de reconocer una realidad climática que impacta directamente sobre el consumo de electricidad.