El intendente de Recreo y precandidato a Gobernador de Catamarca, Luis “Lula” Polti, se reunió en Buenos Aires con el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, en el marco de una agenda de vínculos políticos que Bases Peronistas Línea Provincial viene desplegando a nivel nacional. Del encuentro participaron también el vicepresidente del espacio, Sergio Saracho; David Álvarez, asesor político que estructuró la línea de renovación peronista nacional tanto en el conurbano bonaerense como en distintos puntos del país; José Centeno, Javier Zapella y Fabián Bazán.

Polti comenzó el encuentro agradeciendo a Katopodis, y remarcó que el asfalto de la Ruta Provincial N°7 una de las obras más emblemáticas para el departamento La Paz fue el resultado del trabajo conjunto entre él mismo, Katopodis, y el ex presidente Alberto Fernández, durante la gestión nacional en la que este último se desempeñó como Ministro de Obras Públicas.

Durante la reunión, el intendente detalló el trabajo que viene desarrollando en su jurisdicción y en el departamento, en articulación con la senadora provincial Débora Romero, y presentó a Bases Peronistas como el espacio que busca poner a los mejores hombres y mujeres en todas las categorías electorales de Catamarca de cara al 2027, ya sea en las elecciones de marzo o de octubre. Polti planteó además la voluntad de trabajar puertas adentro del peronismo, siempre que se garantice una competencia interna abierta en todas las categorías.

El intendente invitó tanto a Katopodis como al Gobernador bonaerense Axel Kicillof a acompañarlo próximamente en Recreo, donde se prevé la inauguración de diversas obras en los próximos meses, una invitación que no es solo protocolar, sino la confirmación de que Bases Peronistas busca tejer, desde el interior de Catamarca, vínculos con la estructura nacional que hoy referencia Kicillof dentro del peronismo.