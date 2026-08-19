La unidad académica suscribió un Acuerdo de colaboración Académica con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Como parte del convenio, ocho docentes de la UNCA iniciarán sus carreras de doctorado en la universidad tucumana.

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) firmaron Convenio, destinado a profundizar los vínculos entre ambas instituciones y generar nuevas oportunidades de formación, investigación e intercambio.

El acuerdo fue rubricado por las decanas Gina Bertolone y Cristina Grunauer de Falú. El mismo, contempla el desarrollo de acciones conjuntas en los ámbitos académico, científico y cultural, con el objetivo de promover instancias de cooperación que permitan fortalecer la formación de estudiantes, docentes y profesionales, además de favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas comunidades universitarias.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo, es la incorporación de ocho docentes de la Facultad de Derecho de la UNCA a carreras de doctorado de la Universidad Nacional de Tucumán.

La decana, Gina Bertolone, destacó la importancia de avanzar en acuerdos que permitan ampliar las posibilidades de formación de los integrantes de la comunidad universitaria. En ese sentido, sostuvo que “el fortalecimiento de los vínculos con otras instituciones de educación superior constituye una herramienta fundamental para consolidar el desarrollo académico y científico de la Facultad”.

De la actividad participaron también el director del Observatorio de Derechos Humanos, Gonzalo Salerno y la coordinadora de Investigación y Transferencia, Tamara Mascareño Varas, quienes acompañaron a la decana durante la agenda institucional desarrollada en Tucumán.