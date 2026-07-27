Las actividades iniciarán con la inauguración de la nueva sede de la Comisaría Departamental, marcando el comienzo de una jornada especial que reunirá a vecinos, autoridades e instituciones para celebrar un nuevo aniversario de Paclín.

Al mediodía, los festejos continuarán con un locro popular, mientras que durante la tarde la Plaza Principal será escenario de una gran fiesta popular con la participación de artistas, feria de emprendedores y productores, propuestas culturales, bingo y actividades para toda la familia.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad y a los visitantes a sumarse a esta celebración, que busca poner en valor la historia, la identidad y el crecimiento del departamento, compartiendo una jornada de encuentro y festejo junto a los vecinos.