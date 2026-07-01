El intendente de Huillapima, Omar Soria, se refirió a la situación institucional que atraviesa el Concejo Deliberante y sostuvo que es momento de “superar diferencias y de criterio político y trabajar para la gente”.

De esta manera el intendente hizo alusión a la situación de la suspensión de un concejal electo en Huillapima.

“Respeto plenamente la autonomía del Concejo Deliberante, debemos hacer un esfuerzo para dialogar. No nos negamos a ningún pedido de informes porque tenemos una gestión transparente de cara a la gente pero estoy seguro que la sociedad no espera que sus dirigentes profundicen las peleas, sino que construyan acuerdos y encuentren soluciones a los problemas cotidianos”, afirmó.

En ese sentido, el jefe comunal adelantó que buscará mantener un diálogo con las autoridades del cuerpo legislativo para contribuir a superar el conflicto. “Voy a conversar con los integrantes del Concejo porque entiendo que necesitamos un gesto de madurez institucional conjunto. Es tiempo de recuperar el diálogo y dejar de lado confrontaciones que no benefician a nadie”, expresó.

Soria remarcó que las diferencias deben resolverse dentro del marco institucional y con respeto por las normas democráticas. “Las instituciones están para fortalecer la democracia Cada dirigente tiene la responsabilidad de actuar con prudencia y pensar primero en la comunidad”, señaló.

Finalmente, el intendente insistió en que la prioridad debe estar puesta en la gestión. “Los vecinos nos eligieron para trabajar por ellos. Tenemos que concentrar nuestros esfuerzos en gestionar, ejecutar obras, mejorar los servicios y dar respuestas. Cuando las instituciones funcionan con diálogo y responsabilidad, la que gana es la gente”, concluyó