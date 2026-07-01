En una iniciativa destinada a preservar la memoria y reivindicar a quienes defendieron la soberanía nacional, la Municipalidad de Valle Viejo llevó adelante un histórico reconocimiento a los Veteranos de Guerra y Soldados Movilizados de Malvinas que residen en el departamento, mediante la colocación de placas identificatorias en sus domicilios.

La jornada permitió distinguir a un total de 40 vecinos: cinco Veteranos de Guerra que participaron del conflicto en las Islas Malvinas y 35 Soldados Movilizados pertenecientes a la Asociación “7 de Abril”, quienes fueron convocados durante el conflicto de 1982 y desempeñaron funciones estratégicas en el territorio continental.

La actividad fue encabezada por la intendenta Susana Zenteno, acompañada por el senador departamental Mario Gershani, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ramírez, y funcionarios municipales, quienes recorrieron distintos sectores del departamento para compartir personalmente este reconocimiento con cada uno de los homenajeados y sus familias.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Ester Algañaras, enfermera durante la Guerra de Malvinas y referente de la causa “Mujeres Olvidadas de Malvinas”, desde donde impulsa el reconocimiento al rol que desempeñaron las mujeres durante el conflicto bélico y su aporte a la defensa de la Patria.

El recorrido comprendió los distritos de San Isidro, Sumalao, Santa Rosa y Villa Dolores, donde la instalación de cada placa representó un gesto de gratitud y memoria hacia quienes protagonizaron uno de los capítulos más trascendentes de la historia argentina, consolidando además una política sostenida de reconocimiento a la causa Malvinas.

El homenaje contó con el acompañamiento de la Banda de Música de la Municipalidad de la Capital, dirigida por el maestro Jorge Álvarez, cuya participación aportó un marco de profundo respeto y solemnidad en cada uno de los encuentros.

Como cierre de estas actividades, la Municipalidad de Valle Viejo invita a la comunidad a participar del acto central en homenaje a los Héroes de la Gesta de Malvinas —Veteranos de Guerra y Soldados Movilizados—, que tendrá lugar hoy, miércoles 1 de julio, a las 20 horas, en el Cine Teatro Valle Viejo.

La ceremonia será encabezada por la intendenta Susana Zenteno, junto a integrantes de su gabinete y autoridades invitadas. Durante el encuentro se entregarán reconocimientos a cada uno de los homenajeados, en una ceremonia que reunirá también a sus familiares y que buscará expresar el agradecimiento de toda la comunidad por su entrega y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Con esta iniciativa, el municipio reafirma su compromiso con la memoria colectiva y convoca a vecinos e instituciones a acompañar un acto que busca mantener viva la causa Malvinas y honrar, de manera permanente, a quienes forman parte de esa historia.