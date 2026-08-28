Un nuevo episodio de inseguridad en pleno centro comercial de la Capital derivó en la intervención de las fuerzas policiales en la Peatonal Rivadavia en Catamarca. El hecho tuvo lugar durante la noche, cuando efectivos de la fuerza provincial interceptaron y detuvieron a un joven sindicado de cometer un ilícito contra un adulto mayor, exponiendo la vulnerabilidad de las arterias céntricas en horarios de cierre comercial.

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 23:00 a partir de un requerimiento emitido por los operadores del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Personal de la Seccional Primera se desplazó de urgencia hasta la intersección de la concurrida peatonal y la avenida Güemes, logrando interceptar al presunto autor del asalto momentos después de cometer el delito.

En el lugar de la intervención, los efectivos policiales procedieron a la formal aprehensión de un sospechoso de 21 años, de apellido Vera. El individuo fue señalado de manera directa por testigos como el responsable del robo perpetrado contra un hombre de 61 años que circulaba por las inmediaciones de esa arteria peatonal.

Tras asegurar al sospechoso, los uniformados asistieron a la víctima y la orientaron a formalizar la acusación en sede judicial. El damnificado fue invitado a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1 para avanzar con las diligencias probatorias y la imputación formal de los hechos delictivos.

Operativos nocturnos y prevención en la Peatonal Rivadavia en Catamarca

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción, donde quedó alojado en calidad de arrestado preventivo. Las actuaciones operativas y el sumario instruido por la policía fueron remitidos a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que ordenó las primeras pericias para resolver su situación procesal.

El hecho delictivo volvió a alertar a los comerciantes y transeúntes del casco céntrico capitalino. Diversos sectores señalan que, tras el cese de la actividad comercial, la disminución de la circulación peatonal favorece el accionar de personas vinculadas a hechos contra la propiedad, reclamando un refuerzo preventivo en los cuadrantes comerciales tradicionales.

La detención concretada en la Peatonal Rivadavia en Catamarca expone la necesidad de sostener un monitoreo constante en zonas estratégicas de la Capital. Mientras la Justicia avanza con las medidas de rigor contra el sospechoso, la comunidad mercantil reitera su pedido de intensificar las guardias operativas nocturnas para prevenir agresiones y robos en el microcentro.

Fuente: El Aconquija