Las severas consecuencias provocadas por las ráfagas intensas obligaron a interrumpir las actividades presenciales en las escuelas del distrito de Fiambalá, marcando el impacto crítico del viento Zonda en Catamarca. El fenómeno meteorológico causó destrozos significativos en la infraestructura de servicios públicos, dejando a toda la comunidad sin suministro eléctrico durante más de doce horas tras la caída de columnas de alta tensión sobre la traza de la Ruta Nacional N° 60.

La interrupción del servicio energético afectó de manera directa a los hogares, las localidades del norte departamental y el complejo termal, prolongándose hasta la madrugada. Ante la magnitud de los daños materiales en los edificios escolares y los riesgos para la circulación por la escasa visibilidad debido al polvo en suspensión, las autoridades educativas determinaron la suspensión temporal de la presencialidad, migrando los contenidos pedagógicos hacia la modalidad asincrónica.

En paralelo a la emergencia vivida en el oeste provincial, el Servicio Meteorológico Nacional ratificó la vigencia de alertas de nivel naranja y amarillo por vientos intensos que afectan a seis jurisdicciones del territorio provincial. Las proyecciones oficiales advierten que las ráfagas en zonas cordilleranas podrían superar con holgura los 130 km/h, mientras que en los valles y zonas circundantes se estiman velocidades cercanas a los 80 km/h.

Los organismos de prevención civil reiteraron las recomendaciones de evitar desplazamientos innecesarios por rutas y caminos principales, donde la acumulación de arena y la inestabilidad climática dificultan el tránsito vehicular. Las cuadrillas de servicios públicos continúan con las tareas de revisión y mantenimiento de las líneas de conducción eléctrica para asegurar la normalización total del sistema.

Alerta meteorológica y evaluación de daños por el viento Zonda en Catamarca

La reiteración de temporales severos expone la vulnerabilidad de las redes de servicios básicos frente a contingencias climáticas extremas en las zonas cordilleranas de la provincia. Los vecinos y referentes comunales remarcaron la necesidad de optimizar la infraestructura de transporte energético para morigerar los tiempos de corte ante la caída de postes de tendido.

El impacto del fenómeno climático también alteró la dinámica cotidiana de las familias en el interior provincial, obligando a readecuar los cronogramas escolares y los operativos de asistencia pública. La prioridad de los comités de emergencia comunales se centra en garantizar la seguridad vial y asegurar la asistencia sanitaria básica en las áreas declaradas bajo zona de riesgo.

La persistencia del temporal vinculado al viento Zonda en Catamarca mantiene en vilo a las autoridades locales ante la continuidad de los avisos por ráfagas extremas en la región cordillerana. Las comunas afectadas permanecen en estado de monitoreo permanente a la espera de que las condiciones meteorológicas desciendan en intensidad y permitan consolidar las reparaciones definitivas.

Fuente: El Aconquija