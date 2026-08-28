La reunión del Consejo del Salario terminó este viernes sin acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales sindicales, por lo que el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil quedará nuevamente en manos del Poder Ejecutivo.

El encuentro se realizó de manera virtual y retomó la discusión después de nueve meses. Actualmente, el salario mínimo se ubica en $376.600 mensuales. Durante la reunión, los representantes sindicales reclamaron una fuerte actualización, mientras que el sector empresario presentó una propuesta de aumentos escalonados que fue rechazada por la CGT y las dos CTA.

Las organizaciones sindicales plantearon inicialmente llevar el salario mínimo a unos $993.000 mensuales. En otro tramo de la negociación, reclamaron que alcance los $939.000 en septiembre y que luego continúe actualizándose de acuerdo con las expectativas de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, con el objetivo de llegar a $987.595 en diciembre.

Por su parte, los empresarios propusieron incrementos del 1,8% para septiembre y del 1,7% mensual hasta abril de 2027. Con ese esquema, el salario mínimo llegaría a $468.000 en abril del próximo año, una cifra que quedó muy lejos de las pretensiones sindicales.

La falta de consenso llevó a un cuarto intermedio, pero posteriormente los representantes de las tres centrales sindicales se retiraron de la reunión plenaria y el encuentro quedó sin quórum.

El resultado se da en medio de un reclamo de los gremios por la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. Según las estimaciones citadas por las organizaciones sindicales, el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una caída real del 40,8% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Además, los sindicatos sostienen que el salario mínimo debería acercarse al valor de una canasta básica familiar, estimada en $1.564.716. También reclamaron que el Consejo del Salario funcione con mayor regularidad y que se establezca una canasta de referencia que permita determinar el ingreso mínimo necesario para un trabajador.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno nacional deberá definir ahora el nuevo monto del salario mínimo, una situación que ya se produjo durante la actual gestión cuando las negociaciones del Consejo no lograron alcanzar un consenso.