En el marco del Día Nacional del Árbol, el intendente Gustavo Saadi participó de una jornada comunitaria de forestación en el canal de Choya, ubicado en la intersección de las avenidas México y Virgen del Valle. Este viernes, más de 100 voluntarios y 80 estudiantes de Educación Física plantaron 70 ejemplares y distribuyeron otros 100 árboles entre los vecinos del sector.

La actividad marcó el cierre de una intensa agenda ambiental desplegada a lo largo de la semana por la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, la cual incluyó intervenciones en el barrio Valle Chico con la entrega de 100 ejemplares de lapachos amarillos, pezuñas de vaca y tevetias; la forestación y alineación de veredas en la avenida Italia con 70 especies; y un ecocanje en el paseo General Navarro (La Alameda) bajo la consigna “un juguete por una planta”, junto a niños del Centro Comunitario Sagrado Corazón.

Durante el encuentro, el intendente Gustavo Saadi destacó que esta forestación constituye el punto de partida para una reconversión integral y sostenible del canal de Choya, espacio que incorporará el primer reloj solar de Catamarca, mobiliario urbano sustentable, iluminación fotovoltaica, estación matera, sistemas de humidificación y áreas de servicios para ciclistas.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó la importancia de la masa forestal para mitigar las temperaturas urbanas y generar oxígeno, señalando además que la Capital se consolidó como la primera ciudad del interior del país en alcanzar el 100 % de alumbrado público LED, infraestructura a la que se suman paneles solares para optimizar el consumo energético.

Por su parte, la administradora de Forestación, Virginia Fagonde, ponderó la continuidad del plan forestal municipal, detallando que la comuna ya cuenta con 31 obras ejecutadas, 38.345 árboles plantados y distribuidos, y más de 92.000 metros lineales consolidados, lo que representa un cumplimiento del 77 % y 92 % de las metas fijadas hacia el año 2030.

La jornada contó además con el acompañamiento del secretario de Ambiente y Espacios Públicos, Nicolás Acuña, y el concejal del circuito 7, Matías Funes, quienes acompañaron al intendente Gustavo Saadi, que desde el inicio de la gestión municipal tomó como política de estado el compromiso con el desarrollo ambiental, para lograr una ciudad más sustentable, más humana y con servicios de calidad.