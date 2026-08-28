Este jueves se realizó la segunda sesión especial del período legislativo 2026 del Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú, oportunidad en la que fueron homenajeados vecinos, vecinas, deportistas, trabajadores e instituciones que, a lo largo de los años, realizaron importantes aportes a la comunidad.

La sesión fue presidida por el presidente del cuerpo, Francisco Acosta, y contó con la presencia de los concejales Valeria Sobrado, Patricia Agreguez, Tulio Canil y Néstor Noblega, del bloque Partido Justicialista, y del concejal Adrián Acevedo, del bloque Juntos por el Cambio.

Asimismo, participó como invitada especial la intendenta de Fray Mamerto Esquiú, Alejandra Benavidez, junto al Senador Guillermo Ferreyra, quienes junto a los homenajeados y vecinos acompañaron esta jornada destinada a reconocer y poner en valor la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de vecinos e instituciones del departamento.

Durante la sesión especial se entregaron reconocimientos en distintos ámbitos, destacando trayectorias vinculadas al servicio comunitario, el deporte, la educación, la cultura, la actividad religiosa, el trabajo y el compromiso social.

Entre los homenajeados se encontraron Lucas Armando Segura y Roberto Martín Velardez, integrantes de la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia de Catamarca, quienes recibieron un reconocimiento de interés legislativo por la labor que realizan.

También fue reconocido Carlos Alfredo Elizalde, con motivo de su jubilación, poniendo en valor su destacada trayectoria laboral, especialmente su desempeño como chofer de transporte público y su aporte a la comunidad.

En el ámbito deportivo, el Concejo expresó su reconocimiento, beneplácito y orgullo institucional hacia la joven ciclista María Milagros Cejas, por su destacada trayectoria en el ciclismo de ruta y pista, su compromiso con la disciplina y su permanente representación del departamento en competencias provinciales y nacionales.

Asimismo, fue distinguido Juan Marcelo Álvarez, deportista de la disciplina tiro con arco e integrante de la Selección Argentina de Tiro con Arco, en reconocimiento a su trayectoria y desempeño deportivo.

También recibió un reconocimiento el joven rugbier Lucas Santino Centurión, jugador de Los Teros Rugby Club, por su destacada trayectoria deportiva, su compromiso, dedicación y los logros obtenidos en el ámbito del rugby regional y nacional.

La jornada también permitió destacar la tarea de los trabajadores municipales y beneficiarios de programas sociales que prestan servicios en la Planta GIRSU, en reconocimiento a la labor que desarrollan diariamente.

En materia futbolística, se reconoció la brillante participación y obtención de títulos del equipo de fútbol de Primera División del Club Defensores de Esquiú, destacando sus logros deportivos y su representación del departamento.

De igual manera, recibió un reconocimiento el equipo de fútbol femenino del Club Defensores de Esquiú, por su destacada participación y la obtención de títulos.

Por su trayectoria deportiva también fueron distinguidos Aldo Javier Ibáñez y Julio César Jaimez, cuyos recorridos y aportes al deporte fueron reconocidos por el cuerpo legislativo.

El joven futbolista Eric David Bustamante recibió, además, un reconocimiento de interés legislativo, social, deportivo y cultural por su desempeño dentro de la disciplina.

En el ámbito cultural se realizó un reconocimiento post mortem a Rolando Joel Barros, hacedor cultural del departamento Fray Mamerto Esquiú, en mérito a su invaluable labor en el rescate, preservación y difusión de las expresiones culturales y populares, así como por su desinteresado aporte a la comunidad.

Por otra parte, Adolfo “Titilo” Herrera fue declarado Ciudadano Destacado del departamento, en reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al desarrollo educativo, cultural, social, deportivo, religioso, político y comunicacional de la comunidad.

También fue homenajeada Rosa María Inés Aldao, vecina de Piedra Blanca, por su vocación de servicio en la formación educativa y por su contribución a las instituciones y a la comunidad del departamento.

En la misma línea, se reconoció a Simón Mamerto Ayosa por sus 40 años de trayectoria y vocación de servicio en la formación educativa y cultural, destacando su compromiso con la comunidad de Fray Mamerto Esquiú.

Asimismo, fue declarada de interés municipal la conmemoración del 5º aniversario de la Casa de la Mujer de Fray Mamerto Esquiú, celebrado el 14 de agosto de 2026, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y labor desarrollada durante estos cinco años.

Dentro de los reconocimientos de carácter histórico, se otorgaron honores post mortem al oficial de Policía Francisco Ramón Acevedo, en reconocimiento a su valor y entrega en cumplimiento del deber el 12 de agosto de 1974, en Capilla del Rosario.

También fue reconocida Beatriz Zurita de Monasterio, cuya trayectoria fue declarada de interés parlamentario, comunitario, social e histórico por sus más de cincuenta años de labor al frente de la histórica Despensa y Panadería Monasterio, comercio emblemático de la localidad de San José de Piedra Blanca.

Finalmente, se realizó un reconocimiento post mortem e in memoriam a Fray Mario Fuenzalida, al haberse cumplido el 17 de agosto de 2026 el sexto aniversario de su fallecimiento. El homenaje puso en valor su legado pastoral y social, así como su compromiso con el proceso que llevó a la beatificación de Mamerto de la Ascensión Esquiú. También se destacó su dedicación a la enseñanza de valores, la promoción de la paz y la asistencia a los más necesitados.

La segunda sesión especial se convirtió así en un espacio de encuentro y reconocimiento para quienes, desde diferentes ámbitos, han contribuido al crecimiento y a la identidad de Fray Mamerto Esquiú. Con la presencia de familiares, referentes de la comunidad y autoridades, entre ellas la intendenta Alejandra Benavidez, el Concejo Deliberante destacó el esfuerzo, la trayectoria, la vocación de servicio y el compromiso de hombres, mujeres, jóvenes, trabajadores e instituciones que forman parte de la historia y del presente del departamento.