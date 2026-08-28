Críticas a Milei por su discurso en la ORT: un exdirector del colegio cuestionó al Presidente y pidió “no profundizar la brecha”

La presencia de Javier Milei en la escuela ORT generó críticas que fueron más allá de los sectores habitualmente enfrentados con el Gobierno. Uno de los cuestionamientos más significativos llegó de parte de Adrián Moscovich, quien durante 20 años estuvo al frente de la reconocida institución educativa y que, según contó, votó por el actual Presidente.

Moscovich cuestionó el contenido del discurso que Milei ofreció ante alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria y le reclamó que no profundice la división entre los argentinos. “Presidente, usted nos propuso un cambio al cual adherí y lo voté. Queremos el cambio, no profundice la brecha”, recordó haber escrito días atrás en un medio.

En una entrevista con Radio con Vos, el exdirector fue particularmente crítico con el modo en que el mandatario se dirigió a los estudiantes. “ORT no es el lugar para ir a hablar de religión, no es el lugar para ir a hablar de satánico a quien piensa diferente, no es el lugar para convocar a abuchear a una actividad como la del periodista”, sostuvo.

La declaración se produjo después de la exposición que Milei realizó este jueves en la institución, donde brindó una charla titulada “Ética como política de Estado”. El Presidente aprovechó la actividad para defender el rumbo económico de su administración, cuestionar a la oposición y volver a criticar a los periodistas.

Durante su intervención, Milei vinculó la defensa de la propiedad privada con una referencia religiosa y afirmó: “La propiedad privada no es una convención humana arbitraria, es el reconocimiento de que el trabajo del hombre le pertenece, porque el creador mismo lo instruyó así. Esto le vendría bien a los periodistas”. Ante los aplausos de algunos de los estudiantes presentes, el mandatario agregó: “Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar”.

“Queremos el cambio, no profundice la brecha”

La crítica de Moscovich adquiere particular relevancia porque el exdirector no se presentó como un opositor al Gobierno. Por el contrario, explicó que había acompañado electoralmente a Milei y que coincidía con la necesidad de producir un cambio político y económico.

Su planteo estuvo dirigido específicamente al modo en que el Presidente lleva adelante ese proceso y al impacto que, a su entender, puede tener un discurso de confrontación en un ámbito educativo. “Queremos el cambio, no profundice la brecha”, resumió Moscovich, quien también cuestionó que una escuela sea utilizada como escenario para intervenciones vinculadas con la disputa política, religiosa o ideológica.

La ORT es una institución educativa laica que tuvo su origen en la comunidad judía. En ese contexto, las referencias de Milei a la religión y sus críticas a quienes sostienen posiciones ideológicas diferentes generaron también cuestionamientos dentro de sectores de la propia comunidad judía argentina.

El rechazo de Meretz Argentina

Meretz Argentina, agrupación vinculada al partido progresista israelí del mismo nombre, difundió un comunicado en el que condenó el discurso del Presidente y calificó su intervención de “surreal, violenta, fuertemente partidaria y totalmente inapropiada en una escuela”.

La organización cuestionó particularmente que Milei haya alentado a estudiantes de entre 15 y 16 años a abuchear a periodistas y que haya utilizado referencias religiosas para respaldar sus posiciones políticas.

Meretz también cuestionó el uso que el Presidente hace de elementos vinculados con el judaísmo y sostuvo que durante la exposición en ORT hubo una reivindicación del judaísmo ortodoxo en una institución educativa laica.

“No pueden ver el daño que genera que se utilicen valores del judaísmo para justificar políticas públicas que están sometiendo a gran parte de la población al hambre y la desesperación?”, planteó la organización. Y agregó: “¿No pueden ver el impacto que tiene en los jóvenes cuando se incentiva al odio y la polarización, dañando así los cimientos de la convivencia democrática?”. La agrupación también apuntó contra la DAIA, a la que señaló como facilitadora de la visita presidencial a la escuela.

Dirigente de la izquierda denunció a Milei

Por su parte, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano denunció al presidente por el discurso que brindó el jueves ante alumnos de la ORT. Acusó al mandatario de haber “realizado un claro acto macartista” y “un ataque a los periodistas”. “Acabo de realizar una denuncia contra el presidente Javier Milei en la línea de ‘convivencia escolar’”, comunicó en su cuenta de la red social X.

Y afirmó: “Milei realizó un claro acto macartista en el colegio ORT seguido de un ataque a los periodistas”. Luego, en referencia a su accionar en la política, indicó: “En infinidad de oportunidades me tocó participar de actividades en colegios. Siempre di mi opinión en un marco de debate donde los estudiantes pidieron intervenir críticamente y donde se escucharon otras opiniones.”

Según sostuvo con la intervención del jefe de Estado, “sucedió lo contrario: un presidente difundiendo macartismo y ataque a opositores haciendo uso de su poder y aprovechándose de los pibes y las pibas presentes”. Y cerró: “No lo podemos permitir”.

Solano realizó la denuncia mediante un llamado a la Línea de Conveniencia Escolar, la cual fue habilitada por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación. Se trata de una línea telefónica gratuita que recibe denuncias “sobre situaciones que condicionan y vulneran el bienestar integral de estudiantes y docentes y la convivencia respetuosa dentro de las instituciones educativas”.

La denuncia del dirigente de izquierda tiene el número de expediente 2169 y al tratarse de una escuela ubicada en CABA , el gobierno porteño es quien deberá intervenir. Previo a la denuncia, Solano apuntó en sus redes contra el presidente. “Milei en una escuela secundaria adoctrinando en el macartismo y el oscurantismo” y planteó: “¿Dirán algo los que atacan a los docentes por impartir ESI en las escuelas diciendo que ‘adoctrinan’ o se harán olímpicamente los boludos? Se harán olímpicamente los boludos”.

La DAIA respaldó la visita

La posición de Meretz contrasta con la de la DAIA, que acompañó públicamente al Presidente durante su visita a la ORT. “Acompañamos al Presidente de la Nación, Javier Milei, en su visita a la Escuela ORT”, publicó la organización en sus redes sociales. La entidad destacó la participación en una charla enfocada en “la educación, los valores y el desarrollo de la juventud”, junto con alumnos y directivos de la institución.

La diferencia entre ambas posiciones expone también las distintas miradas que existen dentro de la comunidad judía argentina respecto del vínculo de Milei con Israel y con el judaísmo. Meretz Argentina mantiene desde el comienzo del actual Gobierno una posición crítica hacia el Presidente y, particularmente, hacia lo que considera una utilización política de símbolos, textos y referencias de la tradición judía.

La organización había impulsado en septiembre de 2023 una solicitada bajo la consigna “Milei no nos representa”, firmada por intelectuales, artistas y referentes de la comunidad judía argentina. En aquella oportunidad, sus impulsores cuestionaron las referencias de Milei al judaísmo y denunciaron lo que consideraban un uso político de la religión para fundamentar posiciones radicales.

Entre los firmantes de aquella declaración estuvieron la actriz Cecilia Roth, la cantante Julia Zenko y el infectólogo Pedro Cahn, entre otras figuras de la cultura, la ciencia y los derechos humanos. La crítica planteaba además una contradicción entre determinados valores asociados a la tradición judía, como la justicia social y la igualdad, y el proyecto político y económico impulsado por Milei. Tres años después, el discurso del Presidente en la ORT volvió a poner esas diferencias en primer plano.