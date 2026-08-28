Con la nueva modalidad, los pacientes podrán elegir la farmacia donde retirar sus medicamentos en cualquier punto de la provincia y otras jurisdicciones.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) y el Ministerio de Salud firmaron días pasados un convenio de colaboración mediante el cual la obra social tendrá a su cargo la gestión operativa del circuito de adquisición, distribución y dispensa de medicamentos destinados a pacientes bajo cobertura del sistema público provincial. Con este acuerdo, los pacientes tendrán libre elección de farmacia para retirar los medicamentos.

Entre los cambios más importantes, resalta la nueva modalidad de dispensa para los pacientes del Ministerio de Salud. A partir de ahora, los pacientes podrán retirar la medicación directamente en cualquier farmacia que forme parte de la red prestadora de OSEP en el territorio provincial y otras jurisdicciones como Córdoba, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, se amplían los puntos de acceso y se evita concentrar la entrega de medicamentos en un único lugar, aprovechando la red de farmacias adheridas al sistema de OSEP para acercar la prestación a los beneficiarios y reducir barreras geográficas.

El nuevo esquema comenzará a implementarse desde el 1° de septiembre y permitirá aprovechar los sistemas de gestión, control y auditoría que utiliza OSEP para la provisión de medicamentos. Se trata de un sistema que permitirá agilizar los procesos y fortalecer la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos para que la medicación llegue a los pacientes del ministerio con mayor celeridad.

En una primera etapa, la modalidad estará orientada a la provisión de medicamentos biológicos y de alto costo, como los destinados a pacientes trasplantados y oncológicos. Luego, la intención es avanzar de acuerdo con las necesidades sanitarias y las condiciones operativas que surjan a partir de la puesta en marcha del convenio.

Otra de las ventajas del convenio es la posibilidad de evitar la inmovilización innecesaria de stock. Con el nuevo esquema, la adquisición y dispensa estarán vinculadas a las necesidades concretas de los pacientes, reduciendo la necesidad de almacenar medicamentos durante períodos prolongados y, consecuentemente, eliminando el riesgo de vencimiento y descarte de medicación.

El convenio se desarrolla en el marco de las políticas sanitarias orientadas a garantizar el acceso oportuno, equitativo y eficiente a los medicamentos por parte de las personas que cuentan exclusivamente con cobertura de salud pública y son asistidas por el sistema público provincial, así como de los beneficiarios de programas nacionales y provinciales cuya atención se encuentre a cargo del Ministerio de Salud.

Fondos provinciales

El acuerdo establece además una diferenciación clara respecto del financiamiento. OSEP no utilizará recursos propios para afrontar la adquisición o provisión de los medicamentos destinados a los beneficiarios del Ministerio de Salud. Los fondos necesarios para la ejecución del convenio provendrán exclusivamente de las partidas presupuestarias asignadas por el Gobierno de la provincia al Ministerio de Salud.

De esta manera, la participación de OSEP estará centrada en aportar su capacidad operativa, sus herramientas tecnológicas, sus mecanismos de control y auditoría y la estructura de dispensa que ya se encuentra en funcionamiento, mientras que el financiamiento continuará correspondiendo al sistema público de salud.