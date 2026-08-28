Fracasó el Consejo del Salario: gremios y empresarios no acordaron y el Gobierno fijará el nuevo mínimo

La reunión del Consejo del Salario terminó este viernes sin acuerdo entre las organizaciones sindicales y los representantes empresarios para definir el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional será el encargado de establecer por su cuenta el nuevo valor.

Durante el encuentro, realizado de manera virtual, los gremios plantearon elevar el salario mínimo a $911.000, mientras que el sector empresario ofreció $400.000. La marcada diferencia entre ambas propuestas impidió alcanzar un entendimiento.

Actualmente, el Salario Mínimo Vital y Móvil se ubica en $376.600, monto al que se llegó a partir del cronograma de actualizaciones acordado en la reunión del Consejo del Salario de noviembre de 2025.

El SMVM no solo establece una remuneración mínima de referencia para los trabajadores, sino que también se utiliza para determinar el acceso y los montos de distintos programas sociales, prestaciones y subsidios.

La discusión se produjo además en un contexto en el que el Gobierno nacional evalúa llevar el salario mínimo de bolsillo a una cifra cercana a los $800.000, lo que implicaría un salario bruto de aproximadamente $1.100.000.

Ese objetivo no formó parte formalmente de la agenda de la reunión del Consejo del Salario, pero estuvo presente de manera indirecta luego de que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo dejara trascender la intención del Ejecutivo.

El encuentro se realizó por Zoom y contó con representantes de las organizaciones sindicales y empresarias, además de asesores técnicos.

Por el sector empleador participaron representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre ellos Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), como Ricardo Diab.

En representación de los trabajadores por la CGT estuvieron Jorge Sola, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar. Por la CTA participaron Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Ernesto Godoy y Ricardo Peidro.

También participaron asesores técnicos de distintos sectores. Por la UIA estuvieron Laura Giménez y Mariela Suárez; por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Andrés Valls; y por la Bolsa de Comercio, Eduardo Viñales y Martín Dilullo.

Por el sector trabajador participaron además Cecilia Garriga, en representación de la CTA de los Trabajadores, y Daniel Jorajuría, por la CTA Autónoma.

Con la falta de acuerdo entre las partes, el Consejo del Salario no pudo establecer un nuevo monto consensuado para el SMVM. La decisión final quedará ahora en manos del Gobierno nacional.

Con información de la agencia NA