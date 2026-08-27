Bruno Corzo, referente de los docentes autoconvocados de Catamarca, confirmó que fue citado por la Justicia Federal y quedó formalmente imputado en el marco de una causa iniciada por una protesta docente realizada durante el mes de marzo sobre la Ruta Nacional 38.

Según explicó durante una entrevista con Catamarca es Noticia, la imputación fue promovida de oficio por la Fiscalía Federal a raíz de una de las medidas de fuerza desarrolladas por los trabajadores de la educación en reclamo de una recomposición salarial, estabilidad laboral y mayores recursos para infraestructura y funcionamiento del sistema educativo.

Corzo recordó que la manifestación se llevó adelante en el marco de un conflicto que los docentes vienen sosteniendo desde el año pasado y que se profundizó durante los primeros meses de este año.

La protesta en Ruta 38

El referente docente señaló que durante la movilización participaron efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia, quienes, según sostuvo, no realizaron ninguna intimación para que los manifestantes abandonaran el lugar.

Además, aseguró que durante la protesta no se produjo un corte total de la circulación vehicular.

“No nos pidieron que nos retiráramos, no nos informaron de la comisión de ningún delito. Estuvieron colaborando para ordenar el tránsito, que seguía circulando”, manifestó.

Corzo remarcó que la cuestión central del caso trasciende su situación personal y pone en discusión el derecho a la protesta y a la organización de los trabajadores.

Pedido de sobreseimiento

Acompañado por el abogado Humberto Galindas, Corzo presentó un pedido formal para solicitar el sobreseimiento y el archivo de la causa.

“El derecho a protesta es fundamental porque mediante ese derecho tenemos la posibilidad de visibilizar nuestra disconformidad y nuestros reclamos”, expresó.

El dirigente docente confirmó que actualmente se encuentra en calidad de imputado y que ahora deberá esperar una resolución de las autoridades judiciales correspondientes.

“Fue una sorpresa”

Corzo reconoció que la notificación judicial lo tomó por sorpresa, especialmente porque los hechos investigados ocurrieron varios meses atrás.

Sin embargo, consideró que la situación debe analizarse en un contexto más amplio de conflictividad laboral y de discusión sobre los derechos sindicales y el derecho a huelga.

En ese sentido, sostuvo que los reclamos docentes continúan vigentes y anticipó que podrían producirse nuevas medidas de fuerza y manifestaciones.

Finalmente, convocó a los trabajadores de la educación y a otros sectores a mantenerse organizados para continuar reclamando por mejoras salariales, estabilidad laboral, infraestructura escolar y la defensa de la educación pública.