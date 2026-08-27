El diputado provincial Exequiel Moreno presentó un proyecto para incorporar a la normativa educativa de Catamarca pautas específicas de cuidado para abanderados y escoltas durante los actos escolares. La iniciativa apunta a una escena conocida por alumnos, docentes y familias, largas esperas, mucho tiempo de pie, exposición al frío o al calor y, en algunos casos, chicos que terminan con mareos o descompensaciones.

La propuesta busca modificar la Ley Provincial N° 5.356 para establecer medidas sencillas pero concretas: garantizar hidratación, evitar esperas innecesarias, disponer de espacios adecuados, contemplar las condiciones climáticas y permitir pausas o relevos cuando la situación lo requiera.

El proyecto también prevé ajustes razonables para estudiantes que, por una condición de salud, discapacidad o una situación temporaria, necesiten cuidados especiales. La intención es que esas medidas no impliquen perder su lugar como abanderado o escolta ni disminuir el reconocimiento obtenido por su trayectoria escolar.

La iniciativa no modifica el ceremonial ni los criterios para elegir abanderados y escoltas. Por el contrario, busca preservar el valor que tiene portar la Bandera y acompañar el trabajo cotidiano de docentes y directivos con reglas claras para cuidar a los estudiantes.

“Honrar la Bandera también es cuidar a quienes tienen el privilegio y la responsabilidad de portarla”, es la premisa que atraviesa el proyecto impulsado por Moreno, que propone sumar prevención y bienestar a una de las tradiciones más importantes de la vida escolar.