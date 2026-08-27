Las restricciones para acceder a cargos titulares y las escasas alternativas de crecimiento profesional expusieron un complejo escenario en la carrera docente en Catamarca y en las distintas jurisdicciones del país. Un nuevo relevamiento técnico sobre el sistema escolar advirtió que la acumulación de egresados, la limitada disponibilidad de vacantes y un esquema de ascensos excesivamente jerárquico terminan postergando por años la estabilidad laboral de los educadores.

El estudio elaborado por la organización Argentinos por la Educación detalló que la trayectoria de los maestros depende directamente de los estatutos propios de cada provincia, los cuales fijan condiciones particulares para el ingreso, traslados y ascensos. Esta fragmentación normativa provoca que profesionales con idéntica formación académica enfrenten exigencias dispares y distintos tiempos de espera según el distrito donde ejerzan su labor.

En la actualidad, el acceso a los puestos se rige por un sistema de puntaje basado en la acumulación de antecedentes y capacitaciones. Sin embargo, este mecanismo genera una fuerte competencia interna entre los aspirantes para lograr una vacante definitiva, obligando a una gran proporción de los educadores noveles a transitar prolongados períodos desempeñándose exclusivamente bajo la figura de suplencias.

La estructura tradicional de ascensos plantea un límite crítico para el sector. El informe remarcó que los cargos directivos representan apenas cerca del 10% del total de las plazas del sistema educativo, lo que demuestra que la gran mayoría de los trabajadores que buscan un progreso laboral no pueden concretarlo mediante una promoción vertical tradicional hacia la conducción escolar.

Falta de opciones horizontales condiciona la carrera docente en Catamarca

A este escenario se suma el desbalance en la oferta de formación. El especialista Emmanuel Lista señaló que la amplia oferta de profesorados, especialmente en el nivel primario, suele generar un superávit de profesionales recibidos en relación con la cantidad real de cargos que el sistema estatal puede incorporar de forma permanente.

Frente a esta brecha entre la titulación y la absorción efectiva de puestos, diversos analistas educativos plantearon la necesidad urgente de diseñar trayectorias de desarrollo horizontal. Este tipo de reformas permitiría otorgar reconocimiento salarial y mayores responsabilidades a quienes eligen continuar frente a los alumnos, evitando que la única vía de mejora económica implique abandonar la enseñanza en el aula.

El debate sobre la carrera docente en Catamarca exige replantear la planificación educativa para garantizar estabilidad y previsibilidad a los trabajadores de la educación. Las autoridades provinciales afrontan el desafío de articular una formación docente acorde a las demandas reales y establecer mecanismos ágiles de titularización que pongan fin a la prolongada precarización en las escuelas.

Fuente: El Aconquija