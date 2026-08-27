El Senado de Catamarca llevó adelante este jueves la 15° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que el Cuerpo convirtió en ley una iniciativa vinculada a la seguridad del paciente, dio media sanción a proyectos sobre patrimonio paisajístico y protección ambiental, y avanzó con propuestas de utilidad pública, patrimonio cultural, infraestructura educativa y seguridad vial. Asimismo, se aprobaron pedidos al Poder Ejecutivo y declaraciones de interés parlamentario.

Seguridad del paciente: una fecha para concientizar y promover derechos

Como parte del Orden del Día, la Cámara convirtió en Ley N° 5958 el proyecto con media sanción presentado por la diputada Cristina Gómez (MC), mediante el cual se instituye el 17 de septiembre de cada año como “Día Provincial de la Seguridad del Paciente”.

Al fundamentar la iniciativa, la senadora Débora Romero destacó que la fecha tiene como objetivo promover una mayor concientización y participación de la sociedad, ampliar los conocimientos en toda la provincia y fomentar la solidaridad y la adopción de medidas destinadas a garantizar la seguridad de los pacientes.

En este sentido, señaló que se busca reducir y, de ser posible, eliminar los riesgos de perjuicios y muertes evitables de personas sometidas a tratamientos médicos, tanto quirúrgicos como químicos, de internación o ambulatorios.

“La salud de los habitantes de nuestra provincia debe ser prioridad de toda gestión y órgano de gobierno”, sostuvo Romero, al remarcar la necesidad de generar espacios de reflexión y difusión sobre los derechos de los pacientes, entre ellos, el derecho fundamental a recibir un tratamiento seguro.

Patrimonio paisajístico chacarero

El Pleno otorgó media sanción al proyecto de Ley, autoría del senador Mario Gershani, que establece el Régimen de Protección y Fortalecimiento del Patrimonio Paisajístico Chacarero, destinado a preservar, proteger y fortalecer el patrimonio paisajístico, ambiental y cultural del departamento Valle Viejo mediante la creación de un Plan Integral de Forestación y Paisaje Urbano.

Durante la exposición de los fundamentos, Gershani explicó que la iniciativa no persigue únicamente la plantación de nuevos árboles, sino también la preservación, continuidad y fortalecimiento de una identidad paisajística histórica que forma parte de la memoria colectiva y del patrimonio ambiental del departamento.

Entre las acciones previstas se encuentra la extensión del arbolado existente en la avenida Presidente Castillo hacia el sector norte de la denominada Punta del Asfalto, con el objetivo de consolidar la continuidad paisajística de uno de los principales accesos a Valle Viejo.

El proyecto contempla además la incorporación de sistemas sostenibles de riego que permitan garantizar el crecimiento y mantenimiento de los árboles plantados, así como una planificación realizada bajo criterios técnicos y profesionales, con participación de especialistas en arquitectura del paisaje, ingeniería agronómica, urbanismo y disciplinas afines.

Expropiación para recuperar un espacio comunitario en Saujil

De igual manera, el Cuerpo aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley promovido por la senadora Carolina Casas, que declara de Utilidad Pública y Sujeto a Expropiación el inmueble ubicado en el distrito Saujil, departamento Pomán, con una superficie de 1.619,80 m².

De acuerdo con el proyecto, la expropiación tendrá como finalidad la recuperación ambiental y urbanística del sector y la posterior afectación del inmueble a la creación de un espacio verde público, plaza barrial, paseo recreativo, centro comunitario y/o equipamiento destinado al uso comunitario.

Al fundamentar la propuesta, Casas remarcó que no se trata solamente de recuperar físicamente un terreno, sino de generar un espacio para la comunidad, mejorar las condiciones ambientales del sector y dotarlo de infraestructura pública que contribuya a una mejor calidad de vida.

La senadora explicó que la iniciativa surgió a partir de una petición institucional del Municipio de Saujil, pero responde fundamentalmente a una necesidad de los vecinos y vecinas y a la responsabilidad del Poder Legislativo de acompañar iniciativas que permitan recuperar espacios, ordenar las comunidades y generar mejores condiciones de vida en cada localidad del departamento Pomán.

Reconocimiento a una tradición cultural y religiosa

Por impulso del senador Félix Jeréz, el Pleno aprobó el proyecto de Ley mediante el cual se propone declarar Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Catamarca a las Fiestas Patronales en Honor a Santa Rosa de Lima de la localidad de Las Cañas, departamento Santa Rosa, en reconocimiento a su valor histórico, cultural, religioso y social.

La iniciativa, que fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento, busca poner en valor una de las manifestaciones de fe y tradición comunitaria más arraigadas del este catamarqueño.

Entre sus fundamentos, Jeréz destacó que las festividades representan mucho más que una celebración religiosa, ya que constituyen una expresión viva de la memoria colectiva, la identidad cultural, la tradición y la participación comunitaria, transmitida de generación en generación y sostenida por las familias y vecinos de Las Cañas y de distintas localidades del departamento Santa Rosa.

Asimismo, el proyecto resalta los antecedentes históricos vinculados con la presencia religiosa en el este provincial y la existencia de antiguas capillas en la zona, entre ellas la antigua capilla de Las Cañas, considerada un antecedente fundamental de la actual vida parroquial.

Pedidos al Poder Ejecutivo

Entre las iniciativas aprobadas, la Cámara dio luz verde a dos proyectos de resolución, autoría de la senadora Belén Menecier y del senador Félix Jeréz, respectivamente, mediante los cuales se solicita al Poder Ejecutivo provincial la adopción de medidas vinculadas con infraestructura vial y educativa.

A partir de la iniciativa de Menecier, se solicita la realización de un relevamiento técnico integral de toda la extensión de la Ruta Provincial N° 9, en el departamento Paclín, a fin de identificar y ejecutar las obras faltantes de demarcación horizontal, señalización vertical y bacheo preventivo.

Entre los fundamentos, la Legisladora advirtió que durante las temporadas de lluvias y ante la frecuente presencia de bancos de neblina, la visibilidad de los conductores disminuye drásticamente. En aquellos sectores donde la demarcación se encuentra interrumpida o es inexistente, sostuvo, la conducción se vuelve sumamente peligrosa, dificultando distinguir los límites de la cinta asfáltica y aumentando considerablemente el riesgo de siniestros viales.

En este sentido, remarcó la importancia de garantizar un estándar de seguridad uniforme en las rutas provinciales y evitar que la falta o intermitencia de la señalización represente un riesgo para quienes las transitan.

Por otra parte, a partir del proyecto del senador Jeréz, se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos competentes, arbitre los medios técnicos, administrativos, presupuestarios y financieros necesarios para concretar la construcción y puesta en funcionamiento del edificio propio de la Escuela de Educación Especial N° 999, ubicada en la localidad de Los Altos, departamento Santa Rosa.

El Senador fundamentó que la falta de una sede propia y adecuada genera limitaciones que exceden la cuestión edilicia, ya que cuando una institución educativa no cuenta con los espacios necesarios se restringen también sus posibilidades de crecimiento, incorporación de nuevos talleres, atención interdisciplinaria y ampliación de su oferta educativa.

Por ello, consideró que garantizar la construcción del edificio propio significa también asegurar condiciones materiales adecuadas para el ejercicio efectivo del derecho a la educación.

Declaraciones de Interés

Finalmente, las y los senadores acompañaron dos declaraciones de Interés Parlamentario presentadas por los senadores Ramón Figueroa Castellanos y Guillermo Ferreyra.

En primer término, se declaró de Interés Parlamentario el máximo galardón obtenido por la firma catamarqueña “Alfajores El Rodeo” en el Campeonato Mundial del Alfajor 2026, donde alcanzó el primer puesto en la categoría Fruta.

Asimismo, se declaró de Interés Parlamentario, Educativo, Histórico y Social el 40° aniversario de la Escuela de Formación Profesional Misión Monotécnica N° 71, creada mediante Resolución CONET N° 35, de fecha 28 de agosto de 1986, en reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria dedicadas a la educación, la formación profesional, la enseñanza de oficios, la capacitación laboral y el servicio a la comunidad.