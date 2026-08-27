El Ministerio de Hacienda y Obra Pública informó el cronograma de acreditación de haberes correspondiente al mes de agosto de 2026 para los trabajadores de la Administración Pública provincial y el sector docente.

Según lo comunicado oficialmente, el pago se realizará en dos jornadas consecutivas. Los organismos de la Administración Pública provincial tendrán sus haberes acreditados el viernes 4 de septiembre.

En tanto, los docentes recibirán el depósito correspondiente al mes de agosto el sábado 5 de septiembre.