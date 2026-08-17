El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, recorrieron las instalaciones de Zijin-Liex en Fiambalá. Allí fueron recibidos por el CEO de la compañía, Gao Jianneng.

Durante la visita, Caputo pudo conocer de cerca el funcionamiento del proyecto minero que la empresa desarrolla en Fiambalá, uno de los dos proyectos de litio que actualmente se encuentran en producción en Catamarca.

El ministro nacional recorrió las instalaciones y se interiorizó sobre el proceso productivo y las perspectivas de crecimiento de la Planta de Carbonato de Litio, considerada una de las inversiones mineras estratégicas para el desarrollo de la provincia.

Zijin-Liex y una nueva inversión

En este marco, cabe recordar que semanas atrás Zijin confirmó su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La incorporación al régimen tiene como objetivo concretar una nueva inversión y avanzar hacia la segunda etapa del proyecto, que permitirá elevar la producción de litio.

La agenda de Luis Caputo en Fiambalá también incluyó otras actividades durante su visita a la localidad.

El ministro recorrió el Complejo Termal, la Iglesia de San Pedro y también visitó Tatón, como parte de su paso por el departamento Tinogasta.