La Municipalidad de la Capital, a través del Nodo Tecnológico, informa que este lunes 3 de agosto se habilitarán los formularios de preinscripción para la variada oferta de cursos gratuitos de formación tecnológica correspondientes al mes de agosto.

La propuesta académica está diseñada para personas de todas las edades —abarcando capacitaciones para niños, jóvenes, adultos y personas mayores— y se dictará en los turnos mañana y tarde.

El programa de contenidos aborda temáticas de alta demanda en el mercado actual, tales como tecnologías digitales, programación, inteligencia artificial, herramientas informáticas de oficina, diseño gráfico y el desarrollo de habilidades orientadas al mundo laboral.

Turno mañana

Durante el turno mañana, la grilla de capacitaciones incluirá los cursos de Idea de Negocios, Office a tu Medida, Word Básico, Excel (en sus niveles Básico e Intermedio), Base de Datos, Tu Primera Web, Introducción a la PC, Presentaciones Digitales y el taller Conectados (+60), un espacio adaptado y diseñado especialmente para que las personas mayores fortalezcan su inclusión y autonomía digital.

Por su parte, durante el turno tarde, la oferta formativa se ampliará con trayectos avanzados entre los que se destacan Introducción a la Programación con JavaScript, Desarrollo Web Introductorio, Aplicaciones Web con Google AI Studio, Python, Desarrollo de Aplicaciones Web asistido por Inteligencia Artificial, Inteligencia Artificial (niveles Básico e Intermedio), Inteligencia Basada en Datos, AutoCAD, Animación 2D y Diseña con Canva.

Niños y adultos mayores

Asimismo, el turno tarde albergará propuestas pensadas exclusivamente para el público infantil, tales como IA Kids, Programá, Jugá y Creá, Introducción a la PC, Office e Ingenio Kids, sumando también una comisión vespertina del taller Conectados (+60).

Con esta oferta académica gratuita, sostenida y en constante crecimiento, la comuna capitalina continúa democratizando el acceso al conocimiento y promoviendo espacios de aprendizaje de calidad.

Las personas interesadas podrán preinscribirse a partir del lunes 3 de agosto a través de las páginas oficiales del municipio en Facebook (Nodo Tecnológico Catamarca Capital) e Instagram (@nodotecnologicocat), donde encontrarán la información detallada sobre los horarios, la modalidad de cursado, los contenidos curriculares y los requisitos de cada taller.