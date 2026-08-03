El jefe comunal Gustavo Saadi recibió en las instalaciones del Nodo Tecnológico a Ricardo Guzmán, un empleado municipal que culmina su trayectoria laboral tras 41 años de servicio, con el propósito de saludarlo y agradecerle personalmente por su valioso compromiso y dedicación a lo largo de más de cuatro décadas de labor ininterrumpida. Como dato curioso, el flamante jubilado trabajó durante 13 administraciones, es decir, acompañó a los últimos 10 intendentes capitalinos.

El encuentro significó una emotiva oportunidad para poner en valor el esfuerzo de quienes constituyen pilares fundamentales de la gestión pública. Durante la reunión, el intendente destacó la importancia de reconocer institucionalmente a los agentes que han hecho de su trabajo diario una verdadera vocación de vida, transformándose en un ejemplo de responsabilidad e idoneidad para las nuevas generaciones de empleados municipales.

Al reflexionar sobre su extensa carrera y dejar un mensaje de despedida para sus compañeros de área, Ricardo Guzmán expresó: «A quienes continúan en la tarea municipal, solo les deseo lo mejor. Siempre debe estar adelante el compromiso, la responsabilidad y la capacitación constante para cada tarea que uno realiza, porque en esa calificación está el reconocimiento posterior. Cada empleado debe entender que es muy importante lo que hacemos, porque lo que no hacemos nosotros no lo hace nadie. Desde el personal de limpieza, que es fundamental para la salubridad de la ciudad, hasta cada una de las tareas administrativas o técnicas que nos competen, todos nos tenemos que sentir importantes en nuestra labor cotidiana».

A su turno, Gustavo agradeció las reflexiones del homenajeado y resaltó que la intachable trayectoria de Ricardo representa un testimonio vivo del orgullo de servir a la comunidad catamarqueña. Asimismo, el jefe comunal enfatizó que su paso por la institución deja una huella imborrable de dedicación y ética de trabajo que inspira a todo el equipo municipal, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de retiro que comienza.