El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín dejó un movimiento turístico superior al registrado en 2023, aunque con un comportamiento más austero por parte de los viajeros.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 turistas recorrieron distintos puntos del país y generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

La cantidad de viajeros fue un 24,2% mayor que en 2023, último año en el que este feriado tuvo una comparación similar. Sin embargo, el gasto y la duración de los viajes estuvieron por debajo de aquel antecedente: la estadía promedio pasó de 2,3 a 2 días y el gasto diario por turista fue de $114.464, un 13,2% menor en términos reales.

En consecuencia, el gasto total cayó un 6,3% frente a 2023. El escenario dejó una postal clara: hubo más personas viajando, pero durante menos tiempo y con un consumo más cuidado.

Catamarca, entre las propuestas del Norte

En Catamarca, el fin de semana largo estuvo acompañado por una agenda que combinó naturaleza, montaña, turismo deportivo, cultura y gastronomía, con actividades tanto en la capital como en distintos puntos del interior provincial.

Entre los destinos que formaron parte de la propuesta turística estuvieron San Fernando del Valle de Catamarca, Fiambalá, Tinogasta, Belén, Londres, Andalgalá y Antofagasta de la Sierra, además de los tradicionales circuitos de la Puna, la Ruta de los Seismiles, las Termas de Fiambalá y los paisajes de dunas y montaña del oeste.

Uno de los acontecimientos destacados tuvo lugar en Andalgalá, donde se realizó la segunda edición de la Vuelta de Baquets “Camino de la Rodocrosita”. La competencia reunió automóviles clásicos que recorrieron aproximadamente 60 kilómetros por la Cuesta de Capillitas, alcanzando los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

La propuesta permitió combinar el atractivo de los vehículos históricos con los paisajes de montaña del departamento, sumando una alternativa vinculada al turismo deportivo y de aventura.

En Fiambalá, el paraje Tatón recibió el Desafío Chaski Trail, una competencia de trail running desarrollada entre dunas y paisajes cordilleranos. Mientras tanto, Tinogasta tuvo movimiento asociado a una nueva fecha del Campeonato Rally Catamarqueño.

En Saujil, en el paraje Tucumanao, también se desarrolló la Fiesta Provincial de la Batea, con música, tradiciones rurales y actividades relacionadas con el turismo de aventura.

La capital provincial, por su parte, concentró propuestas culturales y gastronómicas. Entre ellas se encontró la segunda edición de la Fiesta del Cabrito, realizada en la Casa de la Puna, además de una edición especial de la feria Manos Catamarqueñas.

El Pueblo Perdido de la Quebrada también formó parte de la agenda, con sus recorridos arqueológicos y actividades destinadas a las infancias.

Un turismo cada vez más corto y selectivo

El comportamiento observado durante este fin de semana largo volvió a mostrar una tendencia que CAME viene registrando durante 2026: viajes más breves, reservas realizadas sobre la fecha y mayor cuidado del presupuesto.

En varios destinos, las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron durante los días previos al feriado. El turismo de cercanía y los excursionistas también tuvieron un papel importante.

Los destinos que lograron mejores resultados fueron aquellos que combinaron eventos convocantes con nieve, naturaleza, termalismo, gastronomía y propuestas culturales o deportivas.

En la Patagonia, Bariloche se acercó al 100% de ocupación en su casco urbano y Ushuaia alcanzó el 81%. En el Norte, Jujuy llegó al 83%, mientras que el conglomerado Capital-La Banda, en Santiago del Estero, alcanzó el 100%.

También se destacaron Tandil, con un 90% de ocupación, y diferentes destinos termales de Entre Ríos, como Villa Elisa, que llegó al 86%.

Según CAME, durante los siete fines de semana largos de 2026 viajaron 11.448.694 turistas, con una estadía promedio de 2,4 días y un gasto diario promedio de $110.300.

El impacto económico acumulado alcanzó los $3,08 billones, de los cuales el último fin de semana aportó más de $245.900 millones.

Los números muestran que, pese a la cautela en el consumo, los argentinos continúan eligiendo viajar. La tendencia, sin embargo, apunta cada vez más hacia escapadas de pocos días, destinos cercanos y actividades que permitan aprovechar el viaje sin realizar grandes desembolsos.