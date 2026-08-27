La Unión Cívica Radical de Catamarca se prepara para una nueva etapa partidaria con la designación de Genaro Contreras como nuevo presidente del Comité Provincia. Así lo destacó Fernando Navarro, actual vicepresidente del organismo, quien valoró el acuerdo alcanzado entre los distintos sectores internos del radicalismo.

Navarro señaló que la elección de las nuevas autoridades fue el resultado de un proceso de consenso que reunió a nueve sectores de la UCR, con el objetivo de definir una conducción integrada por representantes de los diferentes espacios del partido.

“Habemus presidente”, expresó al realizar una primera reflexión sobre el proceso interno. Según explicó, Contreras, dirigente oriundo de Belén, cuenta con una trayectoria política como exdiputado y concejal, además de una extensa militancia dentro de la Unión Cívica Radical.

Las nuevas autoridades asumirán formalmente durante septiembre y tendrán por delante el desafío de darle una nueva dinámica al partido de cara al escenario electoral de 2027.

La búsqueda de un espacio de centro

Consultado sobre la estrategia política que adoptará el radicalismo, Navarro sostuvo que la UCR buscará posicionarse lejos de los extremos y recuperar lo que definió como “el camino del medio”.

En ese sentido, afirmó que el partido debe trabajar en la construcción de acuerdos con sectores que compartan principios e ideas vinculadas a la defensa de la educación pública, la salud pública, el trabajo digno y un Estado presente al servicio de los ciudadanos.

Navarro remarcó que la intención es construir una alternativa política que represente a quienes no se sienten identificados ni con los sectores más cercanos a La Libertad Avanza ni con el peronismo y el kirchnerismo.

“Tenemos que buscar una opción que represente realmente una solución para los argentinos”, sostuvo.

Posibles alianzas

Respecto a los sectores con los que podría dialogar la UCR en Catamarca, Navarro mencionó la posibilidad de mantener conversaciones con algunos espacios del PRO, integrantes de la Coalición Cívica y partidos provinciales.

También recordó la experiencia de Provincias Unidas en las últimas elecciones y consideró que, aunque la sociedad continúa mostrando una fuerte polarización, existen sectores del electorado que podrían acompañar una propuesta política de centro.

Sobre las convocatorias realizadas por dirigentes opositores como Diego Puente y Javier Galán para avanzar hacia una unidad de la oposición, Navarro consideró necesario analizar las coincidencias políticas antes de definir posibles acuerdos.

“Hay que conversar. Sabemos cuáles son las diferencias, pero tenemos que ver en qué coincidimos realmente”, expresó, aclarando que se trataba de una opinión personal y no de una posición institucional de la UCR.

Primeros contactos rumbo a 2027

Finalmente, Navarro consideró que todavía es prematuro hablar de candidaturas o alianzas concretas, aunque remarcó que es necesario comenzar a generar espacios de diálogo.

En ese marco, adelantó que durante los primeros días de septiembre participarán en Buenos Aires de reuniones con sectores políticos que no pertenecen a la Unión Cívica Radical, pero que comparten una mirada vinculada a la construcción de un espacio de centro.

Con la llegada de Genaro Contreras a la presidencia del Comité Provincia, la UCR de Catamarca comenzará así una nueva etapa, con el desafío de reorganizarse internamente y construir consensos políticos de cara a las elecciones de 2027.