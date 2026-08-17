El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda pública con el acto oficial por el 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. La ceremonia se realizará en el Monumento al Libertador, ubicado en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.

Según informaron fuentes oficiales, Milei llegará después de las 14:30 para saludar a los funcionarios presentes y está previsto que pronuncie su discurso alrededor de las 15. Al encuentro asistirá todo el Gabinete nacional y también estará presente el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

La actividad marcará el regreso del mandatario a las apariciones públicas después de varios días en los que mantuvo una agenda principalmente vinculada a reuniones privadas. El acto tendrá además un componente institucional, ya que reunirá a las principales autoridades del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

El homenaje a José de San Martín

La ceremonia se realizará a 176 años de la muerte de José de San Martín, ocurrida el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

El Libertador fue una figura central de las campañas de independencia de Argentina, Chile y Perú. Entre sus principales gestas se encuentran la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Cruce de los Andes y las campañas militares que contribuyeron a la emancipación de Chile y Perú.

Milei ya había participado este año de otro homenaje al prócer. El 25 de febrero encabezó en Retiro un acto por el 248° aniversario del nacimiento de San Martín, junto al Regimiento de Granaderos a Caballo. En aquella oportunidad, el Presidente destacó el significado histórico del sable corvo del Libertador y realizó una ofrenda floral frente a su monumento.

La vuelta de Milei a la escena pública

La aparición del Presidente se producirá en un momento en el que el Gobierno atraviesa una intensa agenda política y legislativa. Sin embargo, la actividad de este lunes estará centrada oficialmente en la conmemoración de San Martín.

El discurso de Milei será uno de los principales momentos de la ceremonia y se espera la presencia de funcionarios nacionales, autoridades porteñas y representantes de las Fuerzas Armadas.

El acto permitirá además que el mandatario vuelva a mostrarse públicamente después de varios días de bajo perfil y retome su agenda institucional con una ceremonia dedicada a uno de los principales próceres de la historia argentina.