El Gobierno de la Provincia de Catamarca invita a las familias a participar de “El Mundo de Colores”, una jornada especial por el Día de las Infancias que se realizará el martes 25 de agosto, de 15:00 a 19:00 horas, en el Patio del Predio Ferial Catamarca.

La propuesta incluirá juegos, actividades recreativas, sorteos y premios.

Con la pulsera de ingreso, los participantes podrán acceder a los sorteos preparados especialmente para la ocasión.

Además, habrá food trucks con distintas opciones gastronómicas y la presencia de dos invitados nacionales: Filito y Topa, quienes compartirán esta celebración con las familias catamarqueñas.

La iniciativa propone un espacio de encuentro y recreación para disfrutar en familia y celebrar a las infancias.