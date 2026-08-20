El Gobierno de la Provincia de Catamarca invita a las familias a participar de “El Mundo de Colores”, una jornada especial por el Día de las Infancias que se realizará el martes 25 de agosto, de 15:00 a 19:00 horas, en el Patio del Predio Ferial Catamarca.

La propuesta incluirá juegos, actividades recreativas, sorteos y premios.

Con la pulsera de ingreso, los participantes podrán acceder a los sorteos preparados especialmente para la ocasión.

Además, habrá food trucks con distintas opciones gastronómicas y la presencia de dos invitados nacionales: Filito y Topa, quienes compartirán esta celebración con las familias catamarqueñas.

La iniciativa propone un espacio de encuentro y recreación para disfrutar en familia y celebrar a las infancias.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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