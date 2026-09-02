Una seguidilla de violentos episodios registrados en el Valle Central y en el interior provincial encendió la alarma comunitaria por la inseguridad en Catamarca. En apenas 48 horas, una serie de hechos delictivos y de confrontación extrema que abarcaron desde batallas campales en la vía pública hasta ataques a golpes en domicilios particulares y traslados carcelarios por graves abusos desnudaron la fragilidad de los esquemas preventivos de las fuerzas provinciales para evitar el escalamiento de la violencia cotidiana.

El episodio de mayor descontrol público tuvo lugar en el barrio San Martín de la localidad de Chumbicha, en Capayán. Allí, una prolongada disputa barrial derivó en una violenta batalla campal con corridas, trompadas y lanzamiento masivo de piedras en plena calle, un desmán que requirió la intervención conjunta de las comisarías de Chumbicha y Huillapima y culminó con dos personas detenidas tras momentos de extrema tensión y un vecino derivado al hospital local.

En simultáneo, la violencia intrafamiliar volvió a golpear en las barriadas capitalinas con un nuevo ataque registrado en calle Santa Cruz al 1.000. En el sector oeste de la Capital, un individuo de 26 años debió ser reducido por efectivos de las comisarías Sexta y Quinta tras agredir físicamente a su pareja de 24 años, un hecho que obligó a la intervención de la Fiscalía del Distrito Oeste y expuso una vez más la recurrencia de agresiones en domicilios particulares sin contención temprana.

La gravedad del escenario se acentuó con la reclusión de imputados por delitos contra la integridad de las personas en establecimientos carcelarios. Por orden del Juzgado de Control de Garantías N° 4, un hombre de 40 años fue derivado desde la Comisaría Primera hacia el Servicio Penitenciario de Miraflores, imputado por abuso sexual simple, acceso carnal con agravante por la guarda y lesiones calificadas contra su expareja.

Desbordes callejeros, demoras en las denuncias y el impacto social

El agravamiento del cuadro delictivo convive con severos cuestionamientos al funcionamiento de las dependencias judiciales y de asistencia a las víctimas. Días atrás, concurrentes a la Unidad Judicial especializada de la Capital denunciaron esperas de hasta siete horas sin servicios básicos ni contención para radicar denuncias, evidenciando un cuello de botella institucional que desampara a los damnificados y desalienta el reclamo formal ante las autoridades.

A este panorama de violencia física e intrafamiliar se suma la falta de presencia preventiva en las calles para disuadir conflictos interpersonales antes de que deriven en agresiones mayores. La necesidad reiterada de solicitar refuerzos de otras jurisdicciones para controlar grescas en los departamentos del interior deja en evidencia la escasez de recursos y la limitada capacidad de despliegue territorial que exhiben los destacamentos policiales ante disturbios masivos.

La sucesión de hechos delictivos y enfrentamientos vecinales desnuda el impacto concreto de la inseguridad en Catamarca. Con barriadas afectadas por desórdenes violentos, sedes judiciales colapsadas y agresores que actúan sin contención previa, la ciudadanía demanda un plan de seguridad integral que priorice la prevención efectiva antes que la mera reacción policial cuando los hechos ya están consumados.

Fuente: El Aconquija