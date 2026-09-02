La expansión de los proyectos extractivos en la región andina abrió una discusión impostergable sobre los efectos a largo plazo de la minería en los suelos de Catamarca. Más allá de los debates sobre el uso del agua y los aportes fiscales inmediatos, especialistas ambientales y comunidades productoras advierten sobre la degradación física y química de la capa superficial terrestre, un recurso no renovable a escala humana cuya recuperación demanda siglos tras el cese de las faenas industriales.

El proceso de extracción masiva implica la remoción de miles de toneladas de horizontes fértiles, eliminando la vegetación nativa y desarticulando la estructura microbiológica que sostiene la flora local. Esta alteración directa no solo favorece una desertificación acelerada, sino que expone minerales sulfurados al aire y la humedad, generando potenciales fenómenos de acidez que neutralizan los nutrientes esenciales de la tierra y limitan cualquier desarrollo agrícola posterior.

Las empresas operadoras argumentan que los modernos planes de cierre contemplan la estabilización de escombreras y la recomposición de los terrenos intervenidos mediante técnicas de ingeniería agronómica. Sin embargo, diversos informes técnicos demuestran que la restitución de la microbiota original rara vez alcanza los niveles previos a la explotación, derivando en superficies con baja capacidad de retención hídrica y marcadas dificultades para reinsertarse en la matriz productiva de los valles.

A este escenario se suma el riesgo constante de salinización y acumulación de sedimentos generados por el polvo en suspensión y el tránsito de maquinaria pesada. El constante paso vehicular provoca la compactación del terreno, impidiendo la correcta infiltración de las escasas precipitaciones de la zona árida y desviando cursos naturales de escorrentía hacia cuencas subterráneas que alimentan a los pueblos circundantes.

Remediación ambiental, pasivos históricos y el futuro productivo

La efectividad de los controles estatales sobre las etapas posoperativas constituye uno de los puntos más controvertidos del debate público. En diversas regiones mineras, los denominados pasivos ambientales terminan convertidos en focos de erosión eólica permanente, mientras que las pólizas de garantía ambiental vigentes suelen resultar insuficientes para financiar las complejas tareas de biorremediación que demandan los terrenos alterados.

Organizaciones comunitarias y productores agroganaderos sostienen que el modelo extractivo impone una tensión irreversible sobre el uso del territorio, desplazando economías tradicionales arraigadas a la tierra. La pérdida neta de suelos aptos para el pastoreo y el cultivo no suele ser compensada en términos ecosistémicos, abriendo un interrogante sobre cuál será la viabilidad productiva de las zonas de influencia una vez que los yacimientos agoten su vida útil comercial.

El debate sobre la minería en los suelos de Catamarca requiere regulaciones más estrictas que trasciendan la mera mitigación formal y exijan garantías científicas demostrables. Sin estándares de cierre que aseguren la fertilidad real y la estabilidad biológica del terreno, el costo ecológico de la actividad extractiva amenaza con hipotecar la soberanía territorial y el porvenir productivo de las próximas generaciones.

Fuente: El Aconquija