La Justicia boliviana ratifica el traslado de Cerimedo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro

La Justicia de Bolivia ratificó este miércoles la decisión de trasladar a Fernando Cerimedo al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde el consultor argentino deberá cumplir seis meses de detención preventiva en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La resolución llegó tras una audiencia de apelación en la que sus abogados buscaban revertir el fallo.

La defensa de Cerimedo había apelado la orden con el argumento de que su cliente ya se encontraba recluido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, por la causa en la que está acusado por el intento de femicidio de su ex pareja, y que desde allí podía seguir ejerciendo su derecho de defensa sin necesidad de un traslado. El tribunal de apelaciones, sin embargo, mantuvo la determinación inicial y ratificó el envío a Chonchocoro,según informó este miércoles el diario El Deber de Santa Cruz. Con la resolución firme, la dirección de Régimen Penitenciario deberá ahora ejecutar el traslado.

Cerimedo participó de la audiencia por videollamada desde Palmasola, donde permanece detenido preventivamente por el ataque armado contraNadia Beller. La nueva causa, en cambio, es la que se investiga en La Paz por el presunto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. La orden de detención preventiva por seis meses había sido dictada el sábado pasado por un juez cautelar, luego de una audiencia que se extendió por más de cuatro horas.

Durante esa audiencia, Cerimedo rechazó las acusaciones en su contra y negó haber ejercido cualquier tipo de influencia sobre las decisiones del presidente Rodrigo Paz. Su defensa sostiene que continuará presentando elementos para demostrar su inocencia. Con este proceso, ya son cuatro las causas que el consultor enfrenta en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.

Un consultor bajo escrutinio creciente

El traslado a Chonchocoro se produce en un contexto en el que la figura de Cerimedo —exasesor de campaña de Javier Milei y consultor de referencia para dirigentes de la derecha y la ultraderecha regional— viene sumando frentes judiciales y políticos. En las últimas horas, el vicepresidente boliviano Edmand Lara presentó una nueva denuncia penal en su contra, que también involucra a María Elena Urquidi, esposa del presidente Paz, por presunto tráfico de influencias, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. El propio Paz ya se había despegado públicamente de su exasesor, al señalar que nunca tuvo autorización para representarlo ante la Presidencia.

A eso se suma que la Cámara de Diputados de Chile aprobó esta semana la creación de una comisión investigadora para determinar los eventuales vínculos de Cerimedo con el entorno del presidente electo José Antonio Kast y el posible uso de bots en la última campaña presidencial chilena. Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, tras el atentado contra Beller, y desde entonces su figura quedó expuesta a un escrutinio que excede largamente el episodio que motivó su arresto.