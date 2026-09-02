Cruce entre la Unión Industrial Argentina y el Gobierno por la apertura económica

La apertura económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei derivó este miércoles en un fuerte cruce con la Unión Industrial Argentina (UIA), que reclamó condiciones para que el sector pueda atravesar la transición hacia una economía más competitiva. El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió a las críticas de los industriales y defendió la estrategia oficial, al tiempo que cuestionó el precio y la calidad de los productos fabricados en el país.

El contrapunto se produjo en el marco del Día de la Industria. Durante el acto anual de la UIA, realizado en la planta del Laboratorio Elea, en Los Polvorines, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, reclamó al Gobierno la construcción de “un puente” entre la economía actual y el modelo competitivo que busca impulsar la administración de Milei.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir”, sostuvo Rappallini ante más de 200 representantes de los distintos sectores industriales, autoridades nacionales y locales y referentes del ámbito productivo.

El reclamo estuvo acompañado por una crítica a la situación que atraviesa el sector. Según Rappallini, la producción industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que en algunos sectores las caídas llegan al 30%. Además, aseguró que desde agosto de 2023 se perdieron 90 mil empleos formales.

El titular de la UIA planteó que la economía no puede medirse únicamente por la evolución de la inflación y reclamó una serie de medidas para mejorar la competitividad: reconstruir el crédito, reducir el costo argentino, combatir la competencia desleal y el contrabando, garantizar el abastecimiento de energía a precios competitivos, reducir la morosidad, desarrollar infraestructura para exportar y avanzar en la modernización laboral.

“Un país puede tener capital, incluso recursos naturales y, en consecuencia, riqueza acumulada, pero cuando pierde su capacidad de transformar, también pierde su capacidad de generar riqueza”, afirmó.

El reclamo por la apertura

Uno de los principales puntos planteados por Rappallini fue el impacto de la apertura comercial sobre la industria. El titular de la UIA sostuvo que la integración al mundo expone principalmente a los sectores que producen bienes y servicios transables, entre los que se encuentra buena parte de la industria nacional.

“Cuando abrimos la economía, proceso necesario para la integración, no ponemos al 100% de la economía argentina a competir con el mundo. Ponemos a competir principalmente al 25% que produce bienes y servicios transables, es decir, aquellos que pueden importarse o exportarse”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las empresas industriales deben enfrentar los precios internacionales mientras continúan afrontando costos locales. “La industria queda expuesta a precios internacionales, pero sigue pagando costos argentinos”, sostuvo.

Por eso, reclamó herramientas que permitan atravesar la transformación sin alterar el equilibrio fiscal. “Si es la industria la que enfrenta la exigencia de la apertura, también es la industria la que necesita las condiciones y las herramientas para atravesar la transformación”, afirmó.

El vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había elevado todavía más el tono de las críticas contra el Gobierno y, particularmente, contra Caputo. Afirmó que los funcionarios nacionales “no conocen el país” ni “lo que es una fábrica” y cuestionó el rumbo de la política económica.

La respuesta de Caputo

Horas después, durante una exposición en un evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo respondió a los cuestionamientos de la UIA y sostuvo que su responsabilidad como ministro es defender los intereses de los consumidores.

“Tengo que hacer lo que es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos”, afirmó.

Aunque no mencionó directamente a Moretti, el ministro calificó sus declaraciones como poco “decorosas” y aseguró comprender “perfectamente las frustraciones que todo cambio genera”.

“A mí como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos”, reiteró.

Caputo defendió además la apertura económica y el esquema que definió como una “economía en dos velocidades”. Según explicó, el crecimiento de la Argentina estará impulsado principalmente por las exportaciones y por los sectores que cuentan con ventajas comparativas y capacidad para generar divisas.

“Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados”, sostuvo.

El ministro consideró que no es necesariamente negativo que distintos sectores de la economía crezcan a ritmos diferentes, sino que cuestionó que esa dinámica sea presentada como un problema.

“No está mal que haya sectores que crecen a velocidades distintas, está mal que se le dé una connotación negativa”, afirmó.

Para explicar su posición, Caputo recurrió a una comparación futbolística y mencionó a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández: “Es como tener a Messi, Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme”.

El contrapunto entre el Gobierno y la principal entidad industrial del país quedó así concentrado en dos visiones sobre la apertura económica: mientras la UIA reclama condiciones y herramientas para que las empresas puedan competir con el mundo sin quedar expuestas a una estructura de costos que considera desfavorable, el Gobierno sostiene que la economía debe orientarse hacia los sectores más competitivos y con mayor capacidad de generar exportaciones y divisas.

El acto por el Día de la Industria también estuvo marcado por la escasa presencia del Poder Ejecutivo. De los funcionarios nacionales, el único representante fue Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción y Comercio.

Con información de la agencia NA