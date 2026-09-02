En esta etapa, la empresa AbraSilver estima generar 1.400 puestos de trabajo.

En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil recibió a la plana mayor de AbraSilver, empresa a cargo del proyecto Diablillos, ubicado en la zona de cooperación entre Catamarca y Salta en la Puna, para conocer los avances y las próximas etapas de desarrollo de la iniciativa.

La comitiva de la empresa estuvo encabezada por el CEO John Miniotis; Marie Inkster, Executive Chair; Jeremy Weyland, COO, y Eugenio Ponte, Country Manager. También participaron del encuentro la ministra de Minería, Teresita Regalado; el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y el directorio de CAMYEN.

Los representantes de la compañía informaron que el proyecto se encuentra avanzando en su etapa de factibilidad técnica y económica. El trabajo de esta etapa apunta a definir de manera más precisa cómo será la construcción de Diablillos: desde el diseño de la obra, estimación más ajustada de costos y tiempos, y planificación del campamento donde vivirán los trabajadores durante la construcción y la futura operación de la mina, para el que se evalúan estructuras modulares por tratarse de una zona a gran altura, alejada y con poca infraestructura.

Se prevé que el fuerte de esta etapa se desarrolle desde mayo de 2027, con una duración estimada de aproximadamente dos años y medio. La producción, según indicaron los referentes de AbraSilver, está proyectada para iniciar hacia fines de 2029.

Uno de los principales impactos previstos del proyecto está vinculado a la generación de empleo. Para la etapa de construcción se estima la contratación de alrededor de 1.400 personas, mientras que una vez que el proyecto entre en operación se prevén unos 600 puestos de trabajo permanentes.

Diablillos contempla una vida útil superior a los 20 años y es uno de los proyectos primarios de plata no desarrollados más significativos a nivel mundial. En sus primeros años, el proyecto contempla una producción promedio anual de 20 millones de onzas de plata equivalente, compuesta por 14 millones de onzas de plata y 89.000 onzas de oro.

Asimismo, presenta un importante potencial de crecimiento, ante lo cual, la empresa también avanza paralelamente en estudios orientados a evaluar ampliaciones del proyecto y nuevas oportunidades de desarrollo en la zona.