El Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) celebrará su primer aniversario el miércoles 23 de septiembre, a las 20, con un evento especial que tendrá como eje la inauguración de la instalación de arte digital “CATA, territorio sensible”.

La actividad se realizará en CATA, Sarmiento 613, comenzará en El Patio de las Palmeras, con las palabras de bienvenida de las autoridades y, como parte de la celebración, se presentará un espectáculo del estudio de malambo Chúcaros, dirigido por el campeón nacional de malambo Fernando Desanti.

Para esta ocasión, el estudio ofrecerá una muestra que combinará percusión, dinámica y fuerza, con un repertorio de malambo.

Tras eso se presentará la muestra “CATA, territorio sensible” en el segundo patio interno del edificio. Se trata de una propuesta de arte digital inmersiva que invita a acercarse al territorio catamarqueño desde los sentidos: observarlo, recorrerlo y descubrir las relaciones que lo atraviesan.

La instalación audiovisual construye un paisaje inmersivo a partir de imágenes, texturas, formas y sonidos vinculados con Catamarca. La propuesta integra naturaleza y cultura como partes de un mismo ecosistema y combina arte digital y tecnología para abordar la identidad catamarqueña desde una perspectiva contemporánea.

La muestra estará acompañada, por un cuadro de danza de la Compañía, dirigido por la profesora Paula Novaro, con la asistencia de Juan Hernández Novaro y Micaela Reinoso.

La experiencia de arte y tecnología tendrá también un capítulo interactivo especialmente destinado al público infantil. Los chicos podrán crear y colorear su propio poncho para luego verlo transformarse digitalmente e integrarse a una escena colectiva.

Un año de encuentros

CATA fue inaugurado el 25 de septiembre de 2025 en el edificio histórico de la antigua Casa de Gobierno, reconvertido en un espacio destinado al encuentro entre cultura, patrimonio, turismo y tecnología.

Durante su primer año, el centro desarrolló una programación que incluyó ciclos de cine, conciertos, encuentros de coros, talleres, muestras, presentaciones de libros, charlas y actividades destinadas a distintos públicos.

También se desarrollaron propuestas vinculadas con la literatura, la ciencia, el patrimonio y la producción cultural, junto con visitas de escuelas, instituciones, turistas y familias que recorrieron el espacio durante este primer año.

Con la celebración de su primer aniversario, CATA suma una nueva propuesta que vincula la identidad catamarqueña con el arte, la tecnología y nuevas formas de acercarse al territorio.

La muestra “CATA, territorio sensible” se podrá visitar hasta el 12 de octubre, con entrada libre y gratuita.