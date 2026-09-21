El gobernador Raúl Jalil, acompañado por la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, visitó la obra de abastecimiento de agua para riego de las colonias productivas del Valle Central, un proyecto que apunta a mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y fortalecer la actividad productiva.

La obra responde a los cambios registrados en el perfil productivo y territorial de Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

El crecimiento urbano y la transformación de antiguas áreas productivas generaron una modificación en la demanda de agua, mientras que parte del caudal que circula por los canales tradicionales de riego quedó sobredimensionado.

En este contexto, el proyecto busca aprovechar ese excedente hídrico y trasladarlo hacia nuevas áreas productivas ubicadas en el departamento Capayán, fortaleciendo el sistema de riego existente.

El ingeniero Alejandro Seco, jefe del Departamento de Obras de Agua de Catamarca, explicó los principales aspectos técnicos del proyecto que se ejecuta en conjunto con el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente. Según detalló, la planificación contempla la construcción de un azud nivelador destinado a la captación de agua para el riego de las colonias productivas. El recurso será conducido mediante una tubería de 1.400 milímetros de diámetro, que permitirá transportar el caudal previsto hacia el sistema de riego.

Luego, el acueducto se desarrollará por la margen este del río del Valle e incluirá las obras de cruce y las defensas necesarias para garantizar su protección y funcionamiento.

El tramo final está proyectado hasta el punto de empalme con el sistema existente, en el sifón ubicado sobre la Ruta Nacional 38, desde donde el nuevo caudal será incorporado al sistema que abastece a las colonias productivas.

Según los datos, unas 20.000 hectáreas del departamento Capayán se verán beneficiadas, especialmente aquellas que actualmente continúan utilizando sistemas de riego tradicional como principal fuente de abastecimiento.