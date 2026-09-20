El Congreso tendrá esta semana una agenda cargada de proyectos que pondrán a prueba la capacidad del Gobierno de Javier Milei para construir acuerdos con sus aliados. En Diputados, el principal foco estará puesto en la discusión sobre la Emergencia en Discapacidad, en medio de las diferencias dentro de La Libertad Avanza por el contenido del Presupuesto 2027.

La disputa quedó expuesta luego de que el proyecto de Presupuesto incorporara modificaciones vinculadas con la normativa de discapacidad que no coincidían con la iniciativa que venían negociando distintos sectores de la Cámara baja. La situación generó un nuevo cruce entre dirigentes cercanos al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el sector vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, también manifestó su malestar por la incorporación de esos cambios. En paralelo, las diputadas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici avanzaron en conversaciones con otros bloques para elaborar una propuesta alternativa.

Discapacidad: el oficialismo busca reemplazar el texto incluido en el Presupuesto

El miércoles 23 se reunirán las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto de Diputados para avanzar con los dictámenes que posteriormente deberán llegar al recinto.

La propuesta que impulsan sectores del oficialismo contempla modificaciones a la normativa vigente, aunque mantendría el nomenclador utilizado para determinar las prestaciones. Uno de los cambios bajo análisis consiste en modificar la frecuencia de actualización: continuaría vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero pasaría de una actualización mensual a una bimestral. También se estudian cambios en los requisitos para acceder a la pensión por invalidez.

El sector que responde a Martín Menem pretende que el eventual dictamen aprobado por las comisiones reemplace el capítulo referido a discapacidad que fue incorporado al Presupuesto 2027. De esta manera, el conflicto interno de La Libertad Avanza podría trasladarse al tratamiento definitivo de la denominada “ley de leyes”.

Endeudamiento familiar: la oposición busca unificar posiciones

Otro de los temas que continuará en Diputados será el endeudamiento de las familias. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor volverán a reunirse el martes para avanzar sobre los distintos proyectos presentados.

La oposición enfrenta el desafío de reunir las diferentes propuestas en un único dictamen, debido a las diferencias existentes entre los distintos bloques. También deberá resolver sus propias discrepancias internas para evitar que el debate pierda impulso.

La Libertad Avanza, por su parte, prepara un dictamen propio. El texto oficialista apunta a incorporar mecanismos de mayor transparencia y herramientas de educación financiera, sin avanzar con una intervención estatal directa sobre el mercado de crédito.

Entre las alternativas analizadas aparece la posibilidad de establecer una doble verificación antes de aprobar determinados créditos otorgados mediante aplicaciones. También se estudia que las plataformas informen de manera más visible las tasas y condiciones de los préstamos, con el objetivo de que los usuarios puedan conocer el costo financiero antes de aceptarlos.

Malvinas: el Gobierno define el recorrido legislativo del proyecto

La Cámara de Diputados también deberá definir durante los próximos días el giro a comisiones del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Por el alcance de la iniciativa, el texto debería ser analizado, como mínimo, por las comisiones de Presupuesto, Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

El oficialismo pretende que el proyecto avance antes que el Presupuesto 2027, cuyo tratamiento en comisión está previsto para comenzar el 7 de octubre.

Senado: reforma del Banco Central y Zona Fría

La Cámara alta también podría sesionar durante la semana para avanzar con distintos proyectos impulsados por el oficialismo.

Uno de los principales puntos será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Sin embargo, los bloques aliados plantean introducir modificaciones antes de darle aprobación definitiva.

Entre los artículos cuestionados se encuentra el 13, referido a la protección de las reservas del Banco Central. La redacción aprobada por Diputados establece su carácter inembargable, aunque también generó interpretaciones respecto de la posibilidad de utilizarlas como garantía.

Los aliados también buscan modificar las mayorías previstas para el nombramiento y la remoción del presidente del Banco Central. Mientras la media sanción establece mayoría simple del Senado para la designación y dos tercios de ambas cámaras para la remoción, algunos sectores pretenden equilibrar ambos mecanismos. Si el Senado introduce cambios, el proyecto deberá regresar a Diputados.

Además, el eventual temario podría incluir modificaciones al régimen de Zona Fría. El proyecto, que obtuvo dictamen en comisión, plantea reducir el alcance geográfico del beneficio y concentrar los subsidios en determinados sectores, de acuerdo con el planteo del Gobierno.

Así, la actividad parlamentaria estará atravesada por varios frentes simultáneos: la discusión interna dentro del oficialismo por la política de discapacidad, la negociación con la oposición y los bloques aliados, el avance del proyecto sobre Malvinas y el intento del Gobierno de consolidar su agenda económica en el Senado.