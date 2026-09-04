La Cámara Federal porteña que completó el Gobierno ya falló a favor de Milei en la causa $LIBRA

Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraron este jueves como vocales efectivos de la Cámara Federal porteña, y 24 horas ya dictaron su primera resolución sobre la causa $LIBRA para beneficiar Javier Milei. La Sala I confirmó que cinco inversores no pueden constituirse como querellantes, ratificando en todos sus términos el criterio que ya había fijado en marzo el juez de primera instancia Marcelo Martínez De Giorgi, cuya esposa también fue ascendida a jueza en los recientes nombramientos del Gobierno.

Los cinco afectados son Alan Vega, Brian Emanuel Quintero, Matías Alejandro París, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo, inversores que habían denunciado pérdidas patrimoniales tras la caída del token y que buscaban ser reconocidos como acusadores particulares en el expediente. Sin ese estatus, pierden la posibilidad de impulsar nuevas medidas de prueba o plantear recursos propios dentro de la causa, que de ahora en más queda en manos exclusivamente del fiscal federal Eduardo Taiano. Los inversores ya anunciaron que apelarán ante la Cámara Federal de Casación Penal, última instancia antes de la Corte Suprema.

Para los camaristas, constituirse como querellante exige acreditar un interés “directo, inmediato y personal” derivado del hecho investigado, y ninguno de los cinco apelantes logró identificar cuál fue el engaño concreto que los determinó a comprar el token. El fallo apeló además a las características propias de la tecnología blockchain —las operaciones quedaron registradas de manera inmutable en un mercado sin regulación— para sostener que los inversores “asumieron voluntariamente los riesgos” de una operación de alta volatilidad. La Cámara aclaró, de todos modos, que no se pronunció sobre la responsabilidad penal de los investigados ni cerró la pesquisa de fondo sobre el lanzamiento y la caída de $LIBRA.

El incidente que derivó en esta resolución lo había promovido meses atrás la defensa de Mauricio Novelli, descripto en la causa como la “representación local” de los desarrolladores internacionales del criptoactivo, y que le llevó el negocio a Milei.

La coincidencia entre el recambio de jueces y el sentido del fallo tiene, además, un historial que la explica. Bertuzzi había llegado a la Cámara Federal en 2018 por un traslado directo dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri, que la Corte Suprema cuestionó en 2020; participó después del concurso correspondiente, donde quedó 21° en el orden de mérito, pero fue promovido 16 puestos por el Consejo de la Magistratura, y este año el propio gobierno de Milei envió al Senado el pliego que terminó de “revalidar” su cargo como titular.

Yadarola, que juró este mismo día pero no firmó esta resolución, había participado del viaje a Lago Escondido —la estancia de Joe Lewis en Río Negro— junto a otros jueces de Comodoro Py, el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y directivos de Clarín, en una causa por presuntas dádivas que terminó derivando a la Justicia porteña. El recambio se completó en julio, cuando el Gobierno decidió no renovarle el acuerdo a Martín Irurzun, camarista desde 1994, al cumplir 75 años.

La Cámara Federal porteña es la instancia que revisa las causas que más comprometen al Gobierno, entre ellas la del propio $LIBRA, la de ANDIS —por la que está procesado el extitular de esa agencia, Diego Spagnuolo— y la que investiga el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni.