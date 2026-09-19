La “Marcha de la Bronca” llegó este sábado a Plaza de Mayo luego de que miles de manifestantes se movilizaran desde el Congreso en una jornada impulsada por organizaciones de izquierda, sectores sindicales, agrupaciones estudiantiles, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

La concentración comenzó durante la tarde en las inmediaciones del Congreso y las columnas avanzaron por Avenida de Mayo hasta la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto central y se leyó un documento consensuado por las organizaciones participantes. Según los impulsores, la convocatoria reunió a más de 350 organizaciones y tuvo réplicas en cerca de 60 ciudades del país.

Entre los principales referentes de la movilización estuvieron Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto con dirigentes sindicales, piqueteros y representantes de distintos sectores sociales. La protesta estuvo dirigida contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y también incluyó cuestionamientos a los gobernadores y a las conducciones de las centrales sindicales.

Durante el acto, Bregman reclamó a la CGT y a las CTA que convoquen a un paro nacional y planteó la necesidad de avanzar hacia un plan de lucha que desemboque en una huelga general. La dirigente sostuvo que la movilización debía servir como punto de partida para coordinar los distintos conflictos que se desarrollan en el país.

La diputada del Frente de Izquierda también anticipó que las organizaciones buscarán volver a movilizarse cuando el Presupuesto 2027 sea debatido en el Congreso. En ese sentido, cuestionó tanto las políticas oficiales como a los sectores políticos y sindicales que, según su planteo, sostienen una posición de espera frente al Gobierno.

Los reclamos de la movilización

El documento leído en Plaza de Mayo incluyó una extensa lista de demandas. Entre ellas se encuentran aumentos de salarios y jubilaciones, la prohibición de despidos, la anulación de la reforma laboral y la reapertura de la planta de FATE, además del reclamo por la reincorporación de sus trabajadores.

Las organizaciones también plantearon el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reclamaron la suspensión del pago de la deuda externa. A su vez, incorporaron demandas vinculadas con los conflictos que atraviesan el Hospital Garrahan, las universidades, el sector de discapacidad y distintos ámbitos laborales.

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a las conducciones sindicales. Los organizadores reclamaron que la CGT y las CTA abandonen lo que consideran una actitud pasiva y convoquen a una medida de fuerza nacional. El pedido fue presentado como parte de una estrategia para unificar las distintas protestas sectoriales.

Nicolás del Caño, por su parte, vinculó la movilización con los conflictos laborales que continúan abiertos y sostuvo que no debería esperarse hasta las elecciones de 2027 para impulsar nuevas medidas de protesta.

Una movilización con presencia en distintas ciudades

La protesta tuvo réplicas en diferentes puntos del país. En Catamarca, la concentración se realizó desde las 17 en Plaza La Alameda, mientras que también se anunciaron movilizaciones en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

En la Ciudad de Buenos Aires, el operativo de seguridad incluyó vallados en las zonas del Congreso y Plaza de Mayo. El Gobierno había anunciado previamente la aplicación del protocolo de actuación de las fuerzas federales ante cortes de tránsito.

Tras la llegada de las columnas a Plaza de Mayo se leyó el documento elaborado por las organizaciones y se realizó el cierre de la jornada. La actividad incluyó además una presentación musical con artistas que adhirieron a la convocatoria.