La Dirección de Discapacidad y Tercera Edad de la Municipalidad de Necochea recomendó a las personas que cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) comenzar el proceso de renovación con suficiente anticipación para evitar demoras y posibles interrupciones en las prestaciones vinculadas al documento.

El organismo municipal sugirió iniciar el trámite al menos tres meses antes de la fecha de vencimiento. Ese período permitiría reunir la documentación necesaria y completar la evaluación correspondiente ante una Junta Evaluadora Interdisciplinaria.

El CUD es un documento público y gratuito, válido en todo el territorio nacional, que acredita oficialmente la discapacidad y permite acceder a los derechos y prestaciones establecidos por la normativa vigente.

Cómo renovar el Certificado Único de Discapacidad

La renovación se realiza a través de una Junta Evaluadora Interdisciplinaria. Al iniciar el trámite, el sistema determina qué documentación debe presentar cada persona de acuerdo con su edad, lugar de residencia, cobertura de salud y tipo de discapacidad.

Los requisitos pueden incluir informes médicos, estudios complementarios y documentación relacionada con la condición que será evaluada. En el caso de una renovación, también debe acreditarse que se trata de una reevaluación.

Entre las categorías contempladas se encuentran las discapacidades intelectual y mental, visual, motora, auditiva, respiratoria, cardiovascular, renal urológica y digestiva o hepática.

El CUD también puede presentarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina. La versión digital tiene la misma validez que el certificado físico.

Qué pasa con los CUD prorrogados

La recomendación de renovar con anticipación cobra especial importancia durante 2026 debido a las prórrogas implementadas en años anteriores.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció en diciembre de 2024 una prórroga de un año para los CUD cuya fecha original de vencimiento o actualización correspondiera al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025. Por lo tanto, esos certificados fueron extendidos hasta la misma fecha de 2026.

Por ejemplo, un CUD que originalmente debía actualizarse el 15 de septiembre de 2025 quedó prorrogado hasta el 15 de septiembre de 2026. Quienes se encuentren alcanzados por esa medida deben tener en cuenta la nueva fecha al momento de iniciar la renovación.

La extensión no alcanza a los certificados que ya habían sido objeto de prórrogas anteriores.

Por qué es importante evitar el vencimiento

Contar con el CUD vigente puede resultar necesario para realizar trámites y acceder a distintas prestaciones y beneficios. Entre ellos se encuentra el acceso al transporte público gratuito bajo las condiciones establecidas por la normativa.

La Secretaría de Transporte recordó además que el certificado físico continúa siendo válido y que el beneficio puede asociarse de manera opcional a una tarjeta SUBE registrada para acreditar el acceso gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes.

Por este motivo, la recomendación de iniciar la renovación tres meses antes apunta a evitar que el vencimiento encuentre a la persona con documentación pendiente o sin haber completado la evaluación correspondiente. El plazo sugerido funciona como una medida preventiva: la fecha de vencimiento que figura en el certificado o la que corresponda por una prórroga vigente, continúa siendo la referencia para determinar su validez.