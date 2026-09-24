Con una multitudinaria convocatoria, se llevó a cabo este miércoles la Gran Fiesta del Adulto Mayor, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de la Capital y AGAP, que reunió a más de 10.000 adultos mayores en el Predio Ferial para compartir una jornada de encuentro, música, alegría y celebración.

El evento contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Mascheroni; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades.

La propuesta estuvo inspirada en la década de los 80 y ofreció una tarde especialmente pensada para las personas mayores, con espectáculos, música y distintas actividades que permitieron disfrutar y revivir recuerdos de una época que marcó generaciones.

La jornada contó con una destacada cartelera artística quienes fueron protagonistas de una celebración que tuvo como eje el disfrute y la participación.

La masiva concurrencia reflejó el entusiasmo de los adultos mayores por ser parte de estos espacios de encuentro, recreación y participación comunitaria, que contribuyen a fortalecer los vínculos y promover una vejez activa.