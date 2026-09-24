Más de 40 familias de Saujil, departamento Pomán, recibieron este jueves las escrituras que acreditan la titularidad definitiva de sus viviendas, en el marco de un acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil.

La entrega se realizó durante la visita del mandatario a la localidad y contó con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el intendente Enzo Carrizo. Las escrituras corresponden a familias de los barrios de 30, 40 y 50 viviendas.

Los vecinos aguardaban desde hace años la documentación que les permite formalizar la propiedad de sus hogares. Desde el Gobierno provincial señalaron que se trata de una primera etapa y anticiparon que durante los próximos días continuará la entrega de escrituras a otras familias de Saujil.

Durante el acto, Sáenz destacó el valor de contar con la documentación definitiva y señaló que la escritura brinda seguridad jurídica y reconocimiento sobre la propiedad.

“Para nosotros es la culminación de un proceso que comenzó cuando ustedes se inscribieron en el IPV, cuando hicieron trámites, cuando esperaron y cuando sufrieron porque no les llegaba el turno. Hoy estamos aquí entregando esta escritura”, expresó el funcionario.