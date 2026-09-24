El senador catamarqueño Guillermo Andrada explicó durante el debate en el Senado la postura de Convicción Federal frente al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El bloque acompañó la iniciativa en general, pero se abstuvo en dos artículos.

Desde la bancada, integrada también por Carolina Moisés y Sandra Mendoza, plantearon que el Banco Central debe preservar el valor de la moneda, pero también promover el empleo registrado y de calidad, proteger las reservas y garantizar una conducción con mirada federal.

Andrada cuestionó que la reforma establezca como único objetivo del BCRA la preservación del valor de la moneda. En ese sentido, sostuvo que debería incorporarse el empleo como parte de sus objetivos y señaló que un mandato dual es contemplado por otros bancos centrales del mundo.

Por este motivo, Convicción Federal decidió abstenerse en la votación del artículo 1.

Cuestionamientos sobre el uso de las reservas

El segundo punto en el que el bloque se abstuvo estuvo relacionado con las reservas del Banco Central.

Andrada señaló que acompañan la propuesta de declarar su inembargabilidad y permitir que el BCRA administre e invierta sus activos externos en instrumentos líquidos y seguros. Sin embargo, cuestionó que puedan utilizarse como garantía en operaciones de banca central sin establecer límites cuantitativos ni condiciones específicas.

El senador también reclamó una mayor representación de las provincias en el Directorio del Banco Central y recordó que Convicción Federal presentó una propuesta para incorporar una mirada federal a la conducción de la autoridad monetaria.

“En la actualidad no hay integrantes que representen a las provincias”, señaló Andrada, al considerar que una conducción centralizada puede dejar de lado las necesidades crediticias y productivas de los distintos distritos.

Además, destacó la importancia de garantizar la independencia operativa y autonomía del BCRA frente a la autoridad fiscal, junto con reglas claras para proteger sus reservas y asegurar su solidez patrimonial.

Finalmente, el senador cuestionó que el programa económico del Gobierno dependa principalmente de sectores como la minería, el agro, el petróleo y la energía, y reclamó políticas destinadas a generar mayor cantidad de empleo registrado.

Con las modificaciones aprobadas por el Senado, el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central regresará a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

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