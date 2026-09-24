La entrega se realizó este jueves en el CATA y alcanzó a instituciones de distintos puntos de la provincia, con un aporte de $10 millones a cada institución.

En el CATA (Centro de Arte y Tecnología Aplicada), se realizó la entrega de aportes correspondientes a las entidades beneficiarias de Mi Bingo Catamarqueño, Edición Poncho 2026, reafirmando el carácter solidario de esta iniciativa que acompaña a instituciones sin fines de lucro de toda la provincia.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, Hugo Aibar; el gerente general, Martín Reynoso; el senador Ramón Figueroa Castellanos, el diputado Damián Brizuela; el Intendente de Belén, Cristian Yapura, entre otras autoridades.

En esta oportunidad, recibieron sus aportes la Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA) de Fiambalá; Club Jorge Newbery de Pomán; Club San Antonio de Belén; Parroquia San Francisco de Asís de Andalgalá; Club Social y Deportivo Andino de Fuerte Quemado, departamento Santa María; Club Racing de Londres, Belén; Club Social, Cultural y Deportivo Unión Banda Sud, de La Puerta; Parroquia de San José y Comisión del Bicentenario, de Piedra Blanca, departamento Fray Mamerto Esquiú. Cada aporte representa una ayuda concreta para que estas instituciones puedan continuar desarrollando sus actividades y proyectos.

Edición Día de la Madre

Mi Bingo Catamarqueño es una propuesta solidaria que permite que la participación de los catamarqueños se traduzca en apoyo para entidades sin fines de lucro de toda la provincia.

En este marco, ya se encuentra a la venta Mi Bingo Día de la Madre 2026, dando continuidad a esta iniciativa que cambia entretenimiento, premios y un objetivo social. De esta manera, cada nueva edición vuelve a poner en valor la importancia de acompañar, entre todos, a las instituciones que trabajan en beneficio de sus comunidades.